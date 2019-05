Christian Meier es ‘el mejor policía del mundo’

Christian Meier no solo es atractivo, es agradable en su trato. El actor, cantante, modelo, empresario y director peruano heredó la buena pinta de su madre, Gladys Zender , primera Miss Universo de su país. Delgado y muy alto, mide 1,88 metros. No aparenta 48 años (el 23 de junio cumplirá 49).

Es un papel que seguramente requirió de una gran preparación.

Primero tuve que entenderlo para contar su historia, no quería imitarlo. Hubo una preparación física previa, la policía de Colombia nos ayudó mucho en los operativos y también recibimos un gran apoyo de las compañías de doblajes. Leí sobre él y vi vídeos. Ha sido un bonito trabajo.

Un reto actoral en muchos sentidos...

Es un reto interpretar a alguien que está vivo, además debí documentarme de la historia de Colombia, entender a la institución policial, cómo nació el narcotráfico y la forma en que se extendió. No había participado en una producción de este nivel. No me interesaba regresar sin un proyecto que valiera la pena y esto lo vale.

Se critican las series de narcos, por la violencia o porque los delincuentes se convierten en una especie de héroes, sin embargo se siguen produciendo y consumiendo.

Depende, algunas parecen telenovelas. Creo que es una moda y como moda pasará. Yo hice la mía (risas), ya cumplí.

¿Las telenovelas quedaron descartadas?

Totalmente. Puse mi cuota. Fue bonito mientras duró, pero ya estuvo bien. Durante 20 años de mi vida se los dediqué a los dramatizados. No creo que pueda hacer algo mejor, exigen mucho tiempo fuera de casa y las historias se volvieron repetitivas. Me proyecto para el cine y las series.

¿En qué se fija antes de aceptar un papel?

No importa si es dramático o cómico, quiero divertirme construyendo el personaje o haciendo esas escenas.

Antes muchos actores veían a la TV como el patito feo, ahora la mayoría quiere estar en las producciones de las diferentes plataformas.

Las plataformas de Internet ayudaron porque empezaron a llevarse a buenos actores, guionistas y directores, a buen talento. Las historias de TV cambiaron y se volvieron como las del cine. Tal vez en el futuro el cine en pantalla grande desaparezca y todo sea por plataforma. Quizá en 100 años la gente no vaya a las salas y se quede en casa.

Durante los premios Platino 2019 se reencontró con Manolo Cardona con quien compartió en la película La mujer de mi hermano, basada en la novela homónima de Jaime Bayly.

No lo veía desde hace algún tiempo, nos reencontramos en eventos o premiaciones. Es una linda persona, lo quiero mucho.

En los premios Platino 2019, en Playa del Carmen, México, con el colombiano Manolo Cardona. Son buenos amigos.

Se tomó dos años sabáticos...

Yo vivo en Los Ángeles. Allá está mi trabajo, la gente con la que comparto habitualmente. Durante ese tiempo descansé y viajé con mi familia. Además, estudié Dirección de Cine. Quiero trabajar detrás de cámaras, crear contenidos. Escribí y grabé el cortometraje Terminal, protagonizado por mi hijo Stéfano y el actor Joseph López. Estuvo como en 25 festivales alrededor del mundo. Ganó premios, entre ellos, en la sexta edición del Miami Short Film Festival en la categoría de Best Acting Ensemble. Dirigir es algo que siempre me llamó la atención, pero no me atrevía a hacerlo, me daba mucho miedo.

¿Qué pasó con el Christian empresario?

Sigue ahí. Nos va bien con las fragancias Pulso y Leyenda (de hombres) y Vibranza fue un éxito, es para mujeres.

¿Visita su tierra con frecuencia?

Siempre voy a Perú. Allá viven mis hijas, Taira y Gia. Mi hijo Stéfano reside en Los Ángeles.

Algunos opinan que el suicidio es un acto de cobardía. El expresidente peruano Alan García se quitó la vida y sorprendió al mundo con esa decisión.

No sabría qué decir. Conocí a su familia. Lo único que puedo comentar es que murió el político más grande de mi país. Estar de acuerdo o no con él, es muy aparte. No habrá nadie como Alan García, era el Michael Jackson de la política.