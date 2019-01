Christian Maquilón: “No me gusta encasillarme con un personaje”

Cuando dejó Ecuavisa para irse a TC en busca de mejores oportunidades, el actor Christian Maquilón jugó el todo por el todo. Al culminar la serie Maleteados participó en varios capítulos de Cuatro cuartos y este 2019 pinta bien para él cuando ha sido convocado como parte del elenco de Calle Amores, el nuevo dramatizado de TC que se estrenará a fines de este mes.

“Estamos con las grabaciones y esperemos que al público le guste. En un año hice varios y distintos personajes ya no sé quién soy (risas). Siempre estuve en la búsqueda de lo distinto y darle la vuelta que no tenga que ver con lo que hice antes, no me gusta encasillarme”. En el seriado escrito por Fabrizio Aveiga y dirigido por Juan Salazar y David Flor, Christian da vida a Pepe Solano, un padre de familia que es abandonado por su esposa para cumplir su sueño de cantante y desaparece un año. “Como le pierde el rastro, él rehace su vida, conoce a otra mujer y establece una relación pero en eso mi esposa reaparece para reclamar su espacio”.

En el proyecto producido por Cheo Navarrete y Manuel Osorio, la figura de Andrés Garzón estuvo a cargo de la dirección de actores. Para el recordado Carlitos de 3 familias, la trama tendrá una mezcla de drama y comedia. “Siempre busco situaciones para que el público ría y llore”. Entre sus proyectos para el año que empieza no solo está Calle Amores, sino también obras teatrales en formato micro y tradicional. “Seguro terminaré molido como el 2018 pero es lo que me gusta, sobre todo lograr esa retroalimentación con el televidente”. De su notoria pérdida de peso (bajó cerca de 30 libras), responde a que tomó la decisión de hacerlo por salud y razones de estética. “Mi esposa (Pierina Acuña) se sometió a un baipás gástrico, quedó ‘fit’ y no me quise quedar atrás (risas). Me cosí la boca, hice ejercicios y subo y bajo escaleras y no me canso. Y mi suegra también se preocupa porque mi alimentación sea sana”.

De su faceta de hombre de negocios, en la que incursionó con un restaurante que cerró el año pasado, sostiene que no descarta volver, pero sería en una línea de artículos y productos para el hogar. “De eso se encarga Pierina, yo solo digo ‘está bien, chévere’”.

