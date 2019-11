Christian Maquilón crea sus propios personajes

Para Christian Maquilón se terminó la etapa de Calle amores. Diez meses de grabación y 191 capítulos. Pepe era el personaje que interpretó y con Dora West compartió los roles estelares. A partir de enero del 2020, el actor de 35 años será parte de la nueva producción que ‘cocina’ este canal. Ahora se encuentra de vacaciones.

Su personaje hablaba medio raro. ¿Exigencias del guion?

Mis personajes los creo yo, me dan esa libertad. Trato de que no sean iguales, les cambio la voz, los peino y los visto. Gracias a Dios me ha dado resultado. Por ello, hablaba medio raro. Me inspiré en un cantante de vallenato Poncho Zuleta. Me sale natural (risas).

Usted es actor, pero Dora no es experta en este arte.

Hicimos un lindo equipo de trabajo. Dora West es una profesional a carta cabal, siempre dijo que lo suyo era presentar programas, este era su regreso a la actuación. Ella estuvo en Kandela. Siempre tratábamos de ayudarnos porque la idea era que la gente vea a una pareja de 15 años de casados. Es complicado que exista esa química y que a la gente le guste. Pero se logra con trabajo.

Estuvo en Tres familias de Ecuavisa. ¿Cómo sintió ser la competencia de esa producción?

Estuve en tres temporadas. Me daba risa cuando me veía en dos series (Tres familias y Maleteados) al principio de mi cambio de Ecuavisa a TC. Cuando intervine en Calle amores, ya no aparecía en la otra cadena. Surgen emociones encontradas porque quedan amigos, pero así es esto.

En Calle amores se vio un cambio físico en usted porque antes su contextura era más gruesa.

Antes parecía más galón que galán (risas). Estaba pasado de peso, la ropa no me quedaba y no me sentía bien. Gracias a Dios, cuando dejo de comer harina y azúcar bajo de peso de inmediato. Soy buen diente. Ahora hago ejercicio, tomo proteínas y como sano. Además me ayudo con tratamientos estéticos, tanto en el cabello como en el rostro, para verme mejor. Vendemos imagen. El 14 de diciembre cumpliré 36. Si me descuido, contratan a dos de 18 (risas).

¿Ya está preparando el nuevo personaje?

Los protagonistas serán otros actores. Ahí estarán Claudia Camposano, Carolina Jaume, Ney Calderón y Katty García. Son tres hermanas, por ahí se desarrolla la historia. No tengo muy claro lo de mi personaje. Aunque no se sabe si es o no gay, es medio dudoso (risas). No me molestan esos papeles, ya los he hecho en teatro. Este año estuve con la Michi y Melo. Antes caractericé a la Titi en la obra Macho que se respeta.

A veces a los galanes no les agrada dejar de serlos para hacer papeles secundarios.

Es algo que no me importa. No soy el prototipo de galán, el de 1,90 metros, el del cuerpazo; tal vez soy uno a la ecuatoriana, a la criolla. No me importa hacer otros roles. La próxima semana empezaré ensayos y talleres con Andrés Garzón.

¿Cómo se ‘saca’ de encima al personaje anterior?

No tengo esos problemas, se lo maneja con técnica. Me saco el chip. No me llevo el personaje a la casa ni después que finaliza la historia. Ya me corté el cabello para refrescar la imagen.