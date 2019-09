Chicago, un sueño hecho musical

- La artista guayaquileña es muy honesta. Nicole se toma su tiempo para responder lo que siente al ser Velma en este musical. Aunque tiene 12 años de relaciones con Danzas Jazz, admitió que nunca había sentido tal nivel de exigencia, incluso está lesionada por los constantes ensayos, ya que no estaba acostumbrada a bailar en este nivel. “No ha sido nada fácil ser este personaje. Creo que he sacado lo mejor de mí como artista, es la primera vez que siento mi 100 %”.

- “He visto cinco veces Chicago y me lo volvería a ver sin ningún problema. Es mi favorito. Siempre soñé con ser parte de él. Nunca me he aburrido de su música”, comentó el actor y cantante.

“Mi vida era Broadway”

José Miguel Salem, director de la obra, tenía 11 años cuando conoció sobre Chicago. Fueron sus padres quienes le contaron sobre el musical cuando regresaron de unas vacaciones de Nueva York. Desde entonces siente la música como el primer día. En 1997 la vio por primera vez y supo que, en definitiva, no hay un musical que lo haya inspirado más que ese.

Ahora dirige su propia versión y no puede estar más feliz. “Hacer Chicago es mi sueño cumplido. Es como mi ADN. Lo he venido persiguiendo desde siempre”. Pero hubo varias barreras en estos años. Él las explicó. “Yo siempre tuve miedo de hacerla. Era un mito. Creía que en Ecuador no era posible traerlo. Los actores deben tener un nivel muy alto en canto y baile. Además, su humor es superácido, muy gringo... quizá no le gustaría a la gente. Pero ha pasado mucho tiempo y el año pasado volví a solicitar los derechos para traerlo”.

José Miguel es muy estricto y meticuloso. Él no se justifica, pero acepta que nada puede salir mal en su obra más querida.