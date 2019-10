Charlize Theron habla de su lesión durante la filmación de ‘The Old Guard’

Durante su participación en Jimmy Kimmel Live!, a la actriz Charlize Theron se la vio con un vendaje en su mano. Lo que llamó la atención automáticamente.

El conductor no pudo evitar preguntarle qué le había pasado y ella reveló que tuvo un accidente durante la filmación de su última película, The Old Guard, que se estrenará el próximo año.

“En realidad no es tan genial como pensé que iba a ser llevar una especie de yeso. Fue una lesión muy tonta”, aclaró antes de contar lo que había pasado.

“Estuve grabando una cinta de acción y me esguincé un ligamento durante una pelea. También me lastimé un codo”, explicó. “Lo que me pusieron en la mano es como una tela que estuvieron moldeando por horas y parece un guante”.

Según contó, al comienzo no se dio cuenta de lo grave que era el daño. “Estuve caminando con la mano lastimada por dos meses, ¿Qué tan malo podía ser?”, se preguntó.

“Pensé que no era nada, y me repetía a mí misma que tenía que ser menos dramática. Cuando el médico me dijo que básicamente el ligamento estaba flotando por ahí. Esa es la razón por la cual estaba usando solo cuatro dedos para hacer las cosas”.

La actriz también se refirió a su papel en Los Locos Addams, en la cual le presta la voz a la madre de la familia, Morticia.

“El primer largometraje animado que hice fue Kubo y la búsqueda del samurai, y no le dije a mis hijos que iban a escuchar mi voz porque quería que disfrutaran de ver la historia, pero internamente esperaba que se dieran cuenta. No habían pasado dos segundos cuando la mayor me dijo: ‘eres tú’. Con la familia Addams pasó lo mismo, y ahora quieren que hable como ella todo el tiempo”.