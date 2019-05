César Romero: “No estoy en la televisión para ser famoso”

En esta nueva entrega de Tengo que decirlo, el reportero de En contacto confiesa que trabaja en su mal genio e impaciencia, alguna vez detuvo el tráfico en el puente de la Unidad Nacional y admite que su entrevistado más difícil fue Diego Spotorno.

1 “De niño tuve alergias y me enfermaba mucho, así que cuando fui adolescente me preocupé mucho por mi salud y empecé a ir al gimnasio, a correr y a nadar”.

2 “Fui crosfitero por cuatro años y llegué a competir, dejé de hacerlo en 2015 por una lesión, pero desde ahí desarrollé el hábito de alimentarme bien, como de todo un poco, pero en porciones adecuadas”.

3 “Por un tiempo manejé el departamento de mercadeo de la empresa de agua potable en Samborondón. Fue bastante complicado”.

4 “Toda la vida quise ser periodista y comunicador, pero nunca tuve un referente en la pantalla, lo que sí sabía es que algún día estaría en la televisión”.

5 “De pequeño acompañé en sus mítines políticos a mi madre Clara Franco, quien fue concejal y alcaldesa de Samborondón. Ella me ayudó a perder el miedo frente al público, aunque recuerdo que la primera vez que estuve en una tarima me quedé en blanco (risas)”.

6 “Cuando volví a Jarabe de pico como presentador no estuve mucho tiempo porque mi padre falleció y tuve que hacerme cargo de sus negocios, pues mi madre entró en depresión y no hace mucho que se recuperó”.

7 “Nunca abandoné mis sueños, le dije a mi esposa (Stephanie Salmon) que quería volver al periodismo. Hice radio, me fui a Estados Unidos a un congreso de influencers y a tomar talleres de comunicación y al regresar a Ecuador me llamaron de Ecuavisa para trabajar en En contacto. Las cosas se dieron”.

8 “No estoy en la televisión para ser famoso. Me gusta ser comunicador y entregar un mensaje. Mi pasión va más allá de que me saluden en la calle, quiero trascender y dejar algo en los demás. Para eso me preparo y aprendo. Al final del día tenemos una gran responsabilidad”.

9 “Cuando retorné a la pantalla me propuse no pasar por encima de ningún ser humano con tal de obtener una noticia. No soy de los que denigra a alguien o utiliza un medio para dar información sin que me hayan dado el permiso. Me gusta divertir e informar sin dañar a nadie”.

10 “Entre la gente que me ha gustado entrevistar te puedo nombrar a Úrsula Strenge, ella te habla de todo. Mariela Viteri también es muy divertida. En Miami tuve el gusto también de tratar a Marco Antonio Regil y a Jon Secada”.

11 “De las personas que fue difícil sacarle algo está Diego Spotorno. Siempre te evadía, pero jamás recibí un mal trato de su parte”.

12 “Si alguien me niega una nota o no quiere hablar de su vida privada, no lo vuelvo a entrevistar”.

13 “Que me haya contactado Univisión para que sea su corresponsal desde Ecuador nació a raíz de que logré una exclusiva con Ivy Queen cuando vino a Guayaquil y se hizo un en vivo para El gordo y la flaca. Me agradó la experiencia y a ellos también les gustó y es bacán porque además me pagan por eso”.

14 “No digo que me las sé todas ni soy el mejor reportero, pero estoy sembrando para trabajar fuera del país en algún momento. Hago las cosas con pasión, disciplina y dedicación”.

15 “Estudio para ser coach internacional. Me faltan ocho meses más para graduarme y pienso hacer mi masterado en Periodismo Internacional”.

16 “Tengo clara la visión de a donde iré. Tendré mi propio programa y sé que se dará”.

TAMBÍEN DEBE SABER QUE...

*Junto a Mirely Barzola conduce Programa Chat, cada jueves por la señal de I.99 (98.9 FM).

*Es el conductor de un programa en la web para una conocida tienda por departamentos de Ecuador.

*No hay día que no corra, nade y vaya al gimnasio.

*Recomienda el agua como bebida imprescindible.

*Se prepara para una carrera, por lo que no consume harinas.

*Además de los celos, trabaja en la impaciencia y el mal genio.

*En 2015 se curó de las alergias tras una limpieza de sangre.

*Fobia a la hipocresía y a las ratas.

*Tiene dos perros y cuatro gatos. Su esposa dirige una fundación protectora de animales.

*No se amarga por una mala cara o un desplante.

*En cierta ocasión detuvo el tráfico en el puente de la Unidad Nacional cuando le chocaron el carro y exigió el pago.

CONÓCELO

*Ingeniero en mercadeo y comunicador nacido en Samborondón hace 33 años.

*Antes de laborar en el programa En contacto (Ecuavisa) trabajó en canales como TC Televisión y Teleamazonas dentro de espacios como De rojo, La plena y Jarabe de pico.