Ceci Juno ahora vive sin fantasmas

Ceci Juno hizo de la paciencia y la introspección sus mejores herramientas para darle vida a un disco tan catártico que le ayudó a expulsar sus fantasmas.

Este segundo trabajo musical la tiene muy contenta y además renovada. “Me permití ser mucho más vulnerable con este álbum”, expresó.

La cantante de 26 años tiene muchas historias que contar de este trabajo que hasta el momento ha tenido gran aceptación en plataformas digitales con más de 85.862 reproducciones.

¿Con qué fantasmas vive?

Los fantasmas para mí son una serie de recuerdos negativos y los errores cometidos en el pasado, y también el que cometen los otros y dejamos pasar. Una vez que los escribes te liberas y si los cantas aún mejor. Por eso le puse Fantasmas al álbum. Las experiencias negativas te forman y llega un momento que ya no las necesitas y las puedes dejar ir.

¿Era consciente cuándo sucedían estos errores?

No necesariamente. Te das cuenta al crecer, cuando vas madurando y te llega el pensamiento de: ‘¡Wow, yo no me merecía eso!’.

¿A qué etapa de su vida corresponden estas canciones?

Creo que la evolución se nota mucho en mi aspecto personal, en las letras y en la música.

Libre espacio (su anterior EP) era una experimentación. Ahora todo tiene un concepto mucho más claro.

Estas letras son varios años de mi vida, algunas están desde el 2014, quizá un poco antes porque ya existían algunas para el tiempo del EP. Pero no las incluí porque no era el momento de contarlas.

¿Al ser un disco tan íntimo, alguna de sus canciones llevan nombre y apellido?

Quizá sí, pero no es mi intención cantarle solo a mis experiencias, lo que más me agrada es que la gente se identifique. Que hagan suyas las canciones, y lo he visto en redes sociales.