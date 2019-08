‘La casa de papel’, ¿una quinta temporada?

Si bien no hay una confirmación a ese respecto, la alerta se prendió luego de que uno de sus protagonistas, Itiziar Ituño, dejó entrever esa probabilidad, cuando dijo: “Estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí”.

También habló sobre el gran hit de la serie tras el estreno en Netflix que convirtió La Casa de Papel en “una puerta al mundo” y aseguró que ella nunca se ha enamorado de su enemigo, como ocurre a su personaje en la ficción con El Profesor, según reporta el portal Infobae.

Por otro lado, en su momento, Koldo Serra, uno de los directores del seriado, dijo el pasado 14 de agosto que ya terminó para él “esta loca aventura que ha sido el rodaje de ‘La casa de papel’”, a la que describió en su cuenta de Instagram como “posiblemente el proyecto más exigente, más bestia y uno de los más divertidos en los que he participado. Exhausto, quiero dar mil gracias a ese equipazo tan máquina (¡Qué buenos sois!), ese pedazo de casting (lujazo no, ¡lo siguiente!) y a Vancouver Media, Miguel Ammoedo y Jesús Colmenar por liarme en ello. ¡Ánimo con esos dos días que quedan”.

De hecho, en los últimos días, algunos de sus protagonistas como Itziar Ituño, Álvaro Morte y Pedro Alonso, actores que dan vida a Lisboa (Raquel Murillo), El Profesor y Berlín, se han ido despidiendo del rodaje e, incluso, de sus personajes a través de las redes sociales.

La tercera temporada estrenada el 19 de julio de 2019 lleva al espectador el renacimiento de la banda de atracadores liderada por El Profesor. Netflix informó que fue vista por 34 millones de cuentas en solo dos semanas, de las que 24 millones terminaron los ocho capítulos en ese lapso.