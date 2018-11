Carlos Vera: “No vuelvo castrado a la TV”

Regresa a la TV con 63 años, 20 libras de más y según Rafael Cuesta, el comunicador manabita Carlos Vera ha madurado. El tiempo dirá si aquello es cierto. Nuestro entrevistado además afirma que ha ganado sabiduría. A partir del 24 de este mes, a las 19:00 por Canal Uno se emitirá Veraz, un espacio de opinión conducido por él y también volverá a la radio en el programa Entre semana por Sonorama.

Después de casi diez años vuelve a la televisión abierta...

Nunca olvido que me fui de Ecuavisa el 19 de abril del 2009. Faltaban pocos días para las elecciones. El canal dijo que no estaba autorizada mi entrevista en vivo con un político, a pesar de que la había promocionado durante 3 días. Creí que jamás volvería a la televisión. Ahora Marcel Rivas es el único que se atreve a correr el riesgo de ponerme en pantalla y apostar por mi madurez y energía.

¿Extrañaba la pantalla?

Siempre extrañé la TV, nunca la añoré, tuve nostalgia, no depresión. Ahora que he vuelto a sentir la adrenalina, considero que es esencial para mi productividad. Hago más cosas, en menos tiempo con igual calidad.

¿Tras su salida no hubo ofertas?

A través de Cynthia Hudson, CNN en español me hizo una propuesta, pero Luis Carlos Vélez se opuso por una razón que estimo válida: no tenía el perfil para esa cadena. Recibí otra oferta de Mega TV porque acababa de irse Jaime Bayly, respondí que no era un showman como Bayly, quien hace periodismo duro con humor; en cambio, yo hago periodismo duro pero serio. Eran propuestas internacionales, la de Mega TV se actualizó hace un año, querían que abra las mañanas, pero el riesgo era mío porque debía comprar el espacio, aunque conseguí auspiciantes, consideré que mi pelea era aquí.

Tal vez, su amor propio estaba herido...

Nunca sentí pica, capricho o pensé que era un reto volver a la TV nacional. Tenía que pagar una deuda con el país, porque en parte soy responsable de un triunfo que apenas se dio se convirtió en una traición. Volví a hacer entrevistas hace 4 años en Ecuador en vivo (periódico digital). Cuando me hicieron la propuesta me dieron las facilidades en 48 horas, me sentí halagado, correspondido. Cada semana se sube el material. Desde entonces he seguido ahí y estoy contento.

Aunque no faltarán los que crean que vuelve resentido y más polémico...

Regreso agradecido. Marcel me dijo que esperaba madurez de mi parte. Le pedí que defina el significado de esa palabra, entonces me dijo que piense tres o cuatro veces antes de hablar y que mida el efecto de mis acciones antes de tomarlas.

¿Cree que podrá hacerlo con el carácter que usted tiene?

He estado trabajando en aquello, en definir los márgenes. Aunque no lo crean me he controlado, pero castrado tampoco voy a volver. Mantengo mi esencia, mi estilo y mejoro mis destrezas e innovo ciertas técnicas.

Muchos se preguntaban, ¿sin la TV de qué vive Carlos Vera?

De algunas actividades, entre ellas, asesorías de comunicación, cuentas en Twitter, talleres como el que ofreceré en el ITV, El arte de la entrevista, una confrontación útil, a partir de mañana. Mi presupuesto se redujo a las dos terceras partes y mi nivel de gastos también, pero no mi calidad de vida.

Todavía no sale al aire y ya se han producido presiones

Retorna en un horario y día que no es habitual.

Abriré un nuevo horario para un hábito necesario, ver programas de opinión en un horario estelar antes de que la gente salga de noche si lo va a hacer y cuando ya ha regresado en el día, si lo hizo. Marcel Rivas me dijo algo muy sabio, que no me ate a un solo formato. Un día puedo tener un personaje, otro varios. Complementaremos con redes sociales, nos verán en Facebook Live y durante toda la semana se generará contenido con lo dicho el sábado. Recordemos que con Cero Tolerancia de Ecuavisa creamos el hábito de ver espacios de opinión los domingos en las mañanas. Ahora hay una generación que nunca me vio o que me recuerda poco. No gano si no tengo auspiciantes. Marcel me dijo claramente: ‘mi apuesta a la opinión es firme, el programa sigue aunque no tenga auspiciantes, pero entonces no ganas ni un centavo’. Yo me tengo fe y le tengo fe al canal. La producción estará a cargo de Eduardo Arellano y Ronald Córdova ofrece su asesoría.

Algunos no querrán que los entreviste.

Sin duda y habrá algunos a quienes yo me negaré a entrevistar. Todavía no salgo y ya se han producido presiones que no comentaré pero que el canal sabrá manejar. También se han dado efectos positivos, la competencia ya se puso alerta.

En la radio, Entre semana

Otro de los proyectos de Carlos Vera es la radio. En esta ocasión con el espacio Entre semana, que se emitirá los miércoles desde las 21:00 hasta la medianoche por Sonorama. “Un programa que siempre soñé hacer, hablaré de todo menos de política: música, habrá un invitado sobre un tema sexual siempre, no seré la Susy Hidalgo de Sonorama (risas), además psicología, consejos, respuestas a gente depresiva, servicios en la noche, como boticas abiertas, alguien que necesite sangre, o ayuda por mascotas perdidas, interacción con el público”. Saldrá a partir del 21 de este mes.

Los años más duros, pero los más felices