Carlos Francia, un joven con Síndrome de Down, en festival de artistas con discapacidad

El peruano Carlos Francia tiene 23 años y Síndrome de Down. Se destaca como bailarín de ritmos tropicales. Fue campeón de salsa en el concurso World Latin Dance. Además practica deportes, entre ellos, la natación y es parte de la selección Futsal Down de su país.

“Desde niño le gusta bailar, creo que desde que estaba en la barriga ya lo hacía. Ve muchos vídeos. Prefiere los géneros movidos y su fuerte es la salsa. En mi tierra, hubo un evento organizado por el Ministerio de Cultura para bailar salsa y bachata. Mi esposo, Ángel, lo inscribió. Ganó la competencia local, luego viajó a Orlando, Estados Unidos, y se convirtió en campeón mundial en 2017. Ha sido tres veces campeón nacional y dos internacionales. El tercer evento será en Colombia. Marc Anthony y Óscar D’ León son artistas a los que admira”, cuenta su orgullosa madre, Alejandra Gonzales.

“Cuando estaba en mi vientre, los médicos dijeron que se había presentado una dificultad. Al principio se creyó que era hidrocefalia. Luego el diagnóstico fue Síndrome de Down con trisomía 21. Nunca pensé en no tenerlo. Es mi cuarto hijo, los otros son Heraldo, Julio y Christian. Después de 8 años de mi tercer embarazo, lo tuve. Para mí fue complicado aceptar esta condición. Pero luego traté de sacarlo adelante, no me eché a morir. Le encanta el arte, estimulé esa capacidad, también toca el cajón. Todos nos hemos puesto la camiseta para ayudarlo”.

Carlos es uno de los talentos que forman parte del Festival Internacional de Artistas con Discapacidad ‘Grande’ que se desarrolla en la urbe desde el miércoles. Es un evento organizado por la Dirección de Inclusión Social del Municipio. Él y la cantante argentina Yanina Galeassi, quien padece una deficiencia auditiva, se presentarán el viernes en la Plaza Guayarte, junto a talentos locales como Jorge Luis Del Hierro.