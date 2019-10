Cami, la voz del sentimiento

Ha sacado ya tres sencillos del nuevo disco. ¿En qué consiste este nuevo trabajo?

Ha sido un año de escritura y de producción, y de muchísima cabeza, le hemos puesto todas las neuronas a este nuevo proyecto. Hemos estado superalerta, es un disco que tiene que decir algo, que tiene un mensaje y tiene relatos mucho más crudos.

¿Cómo describiría sus letras en este álbum?

Son variadas, pero tienen las letras más crudas que he escrito. Son totalmente reales. Y lo que más siento transparente es este sencillo, La despedida.

¿Cuál ha sido su proceso para crear este trabajo musical?

Tengo muchas ganas de que ya salga el disco completo y puedan escucharlo. Quiero hacer un cambio en la música. No quiero hacer una fórmula dispuesta, no quiero hacer lo que es ya seguro hacer. No quiero jugar ‘save’. Quiero desarmar y desarmarme. Desmenuzar mi música y canciones, y volver a armarlas desde lo que quiero hacer.

Así reaccionó a la nominación

No lo podía creer y gritar fue su primer reacción. “Grité como dos horas, corrí y lloré. Estaba durmiendo y me despertaron. Quedé en blanco”, reveló Camila Gallardo, quien consideró que fue el mejor despertar de su vida y se siente “la persona más feliz del mundo”. Su primer álbum recién cumplió su aniversario. “Hace un año saqué mi disco. Un desafío, no imaginé que tendría tanto impacto. Quiero dedicarle esto a los artistas emergentes chilenos. Yo sé lo que es estar ahí, sé lo que es estar frustrada y pelear por oportunidades. Desde afuera todo se ve color de rosa, pero la gente no sabe que tuve que luchar mucho para sacar mi disco”.

También dijo:

“No tengo la necesidad de mi cabeza de hacer algo porque se lance bien en las radios”.

“Lo que yo quiero es contarle a la gente mi historia y poder conectarme con ella”.

“La música está hecha para jugar y crear a partir de la nada”.

“No creo en los géneros musicales”.