Cáceres: su vida una telenovela, su música el soundtrack

Una publicación compartida de C A C E R E S (@caceresmusica) el 12 Dic, 2018 a las 7:10 PST

Esta canción se volvió especial porque tras abrir varios conciertos de artistas internacionales como Sin Bandera, Camila, Reik y Alejandro Fernández, se dio cuenta de que caló en el público y cada vez que la cantaba se le salía una lágrima al escuchar el coro de la multitud. “Tenía 21 años y me convencí de que debía hacer esto toda la vida”. El conjunto se disolvió y comenzó a trabajar con Vos Veis, Servando Primera, Jonathan Moly y Chyno y Nacho. Con ellos creó una gran amistad y por la situación política de su país muchos de los artistas comenzaron a migrar a México o Estados Unidos.

Una publicación compartida de C A C E R E S (@caceresmusica) el 1 Oct, 2018 a las 1:45 PDT

Ellos ya sabían todo lo que pasaría con la música latina en ese momento, estaban trazando el mapa”. Marc escuchó uno de sus temas esa misma noche y tras los vítores que le soltó decidió quedarse a vivir allí. Trabajó haciendo pastelitos, lavando platos, cantando en bares o aceptando el empleo ocasional que cayera. “Ninguno me ayudaba del todo para hacer lo que quería, que era componer y tener reuniones, porque los horarios eran tiempo completo hasta que fui Uber y todo volvió a fluir”, cuenta con una sonrisa.

Hace cuatro años decidió ir a Houston, Estados Unidos, por una semana para asistir a la fiesta de quince años de su sobrina, con pasaje de ida y vuelta, sin saber que el destino lo retendría. A los dos días de regresar, su amigo Nacho le pidió de favor que lo fuera a visitar a su casa en Miami, porque de los temas que ya le había presentado, Cristian Castro quería uno para su nuevo disco. Sin dinero y sin hotel, Nacho le dio posada en su casa y le presentó la primera luz de su travesía como migrante y soñador. “A la segunda semana de estar de visita y hablar de trabajo, me llevó como si nada a la casa de Marc Anthony, a quien le quería presentar mis composiciones, además de escuchar una importante reunión de negocios.

Una publicación compartida de C A C E R E S (@caceresmusica) el 23 Ene, 2019 a las 2:00 PST

Dos semanas después le llegó su primer gran contrato: Wisin decidió tomar Vacaciones como su primer sencillo solista, y las puertas de las grandes ligas se le abrieron: ahora tiene dos Grammy, los millones de reproducciones no le faltan y está junto a su familia. “Mi esposa y mis hijos están conmigo. Ya hay algo de dinerito y el año que pasó fue increíble”, mencionó lleno de ilusión. La historia no ha terminado. Cáceres trae una canción llamada La octava maravilla, con la que ha recorrido Bolivia y Chile porque quiere tener este contacto uno a uno con su público. Sin embargo, ya prepara colaboraciones con esos amigos artistas que la vida le ha puesto

Una publicación compartida de C A C E R E S (@caceresmusica) el 3 Dic, 2018 a las 5:48 PST

Mayores (Becky G)

“Cuando nos contactaron para escribir este tema, yo no conocía a Becky G. Servando Primera y yo solo nos fijamos mucho de una parte de lo que nos contaron sus publicistas, que tenía un novio 10 años mayor. Así nació Mayores. Y lo que no le cabe en la boca son los besos, no hay otra intención”, explicó entre risas.

Felices los 4 (Maluma)

La controversia llegó con este tema. “Tradicionalmente las baladas son de despecho, muy tristes, pero esta es irónica y burlesca. Es verle otro lado a una ruptura. No tiene nada que ver con orgías. Aún me sorprende que en algunos países la querían prohibir”.