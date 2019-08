Brie Larson también tiene una súper voz

Ella tiene súper poderes. Puede volar, viajar por el espacio y también cantar con firmeza que “Dios es una mujer”.

Es que ahora Brie Larson, conocida por su papel de Capitana Marvel en las cintas de Los Vengadores, dejó atónitos a sus seguidores con su calidad vocal.

La intérprete de 29 años posteó en su Instagram un clip dónde canta solo acompañada de su guitarra las canciones ‘God Is A Woman’ y ‘Needy’ de Ariana Grande. Además agradeció el obsequió del instrumento por parte de la artista Nancy Wilson.

Aunque parezca una gran novedad, ella intento empezar en el mundo del arte como cantante. En el 2005, Larson lanzó su primer y último álbum, Finally Out of P.E., aunque no obtuvo mucho éxito y ninguno de sus singles tuvieron mucha repercusión dentro o fuera de Estados Unidos.