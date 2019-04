Zon, los hermanos que se quieren comer el mundo

Las boyband no pasan de moda y en América del Sur está tomando fuerza una proveniente de Bolivia. Se trata del grupo Zon, tres hermanos que con su talento, apoyo de los medios y canciones pegajosas están teniendo un gran apoyo en La Paz.

Su historia puede ser similar a bandas como One Direction y Fifth Harmony, quienes se dieron a conocer en el programa con franquicia internacional The X Factor. Ellos llegaron y pisaron fuerte, y al igual que las agrupaciones antes mencionadas tampoco ganaron el concurso.

“Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ganar no era nuestro objetivo, el proyecto ya existía y solo nos queríamos dar a conocer. Fue una gran catapulta”, mencionó Fabrizio, el líder de la banda.

Este proyecto familiar los volvió a reunir bajo el amor por la música, puesto que sus caminos estaban tomando otros rumbos. Jean Carlos (28) es ingeniero en Sistemas y tenía un cargo destacado en la compañía. Sergio (25) era bajista en una orquesta y Fabrizio (22) probaba suerte con su carrera de solista.

Su primer sencillo Dime si te quedas ha causado sensación en el país andino, y a las tres semanas de su estreno superó el millón de visitas, un número elevado para los artistas de su país, según explicaron. Ecuador es el primer país que conoce su música de cerca, luego visitarán Perú y Chile.

Los originarios de Cochabamba llevan casi un año como agrupación y no pueden creer lo fácil que se están dando las cosas. “Siempre fue un sueño la música, es el sueño de la familia”, mencionó Sergio.

Su productor, el cantante venezolano Jonathan Moly les está dando todo el empuje. Por ahora están grabando los ocho temas de su primer disco y en junio esperan lanzar Siéntelo, una canción que hasta ahora es su favorita dentro del estudio.