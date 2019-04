Beyoncé, el regreso de la diva

“Tenía una visión clara para Coachella. Era muy específico porque lo había visto, lo había oído y ya estaba escrito dentro de mí. Un día canté al azar el himno nacional negro (Lift every voice and Sing) a Rumi mientras la dormía. Comencé a tararearsela todos los días. En el show en el que estaba trabajando en ese momento tenía una versión del himno en mi set list pero con estos acordes menores, pisotones, cinturones y gritos. Después de unos días de tararear el himno, me di cuenta de que tenía la melodía equivocada. Estaba cantando el himno equivocado. Una de las partes más gratificantes del espectáculo fue hacer ese cambio”. – explicó la cantante sobre su concepto.