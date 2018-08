Beto Cuevas: “El rock sigue vivo”

Hay un poco de todo. Pero la verdad el género urbano no es lo que yo hago, no está ahí mi esencia, y se lo prefiero dejar a otros artistas. El próximo single tiene una sonoridad más vintage, muy apegada a los años 70. Definitivamente algo que no había hecho. Rosas en el lodo es la canción, y la interpreto con los chicos de Monsieur Periné.

¿Algo que no abandone en este disco?

El rock. No lo voy a dejar nunca. Lo sigo disfrutando y tampoco quiero involucrarme en cosas que no conozco mucho. Me limito a atreverme a hacer lo que sé hacer.

¿Cree que actualmente en la industria musical hay aún espacio para este género?

¡Por supuesto que hay! No hay que lucharla más. Porque la gente a la que le gusta la música urbana no le pone oído a lo que yo hago. Para la gente que me viene siguiendo y paga una entrada para verme en un concierto es para quien hago esto. Además, constantemente salen músicos nuevos, bares nuevos. Lo que es diferente es la profesión, porque ahora la radio no es el medio principal y hay muchos artistas que han hecho su carrera por las plataformas digitales. Ahí está el futuro.

Entonces el rock no está muerto...

Por supuesto. El rock sigue vivo. Y no solo para Beto Cuevas. Nunca ha muerto, siempre ha existido. Ya no es el más popular, pero sigue ahí.

Datos:

Luis Alberto Cuevas Olmedo tiene 50 años. Nació en Santiago de Chile y fue ahí donde se integró con Andrés Bobe y Rodrigo Aboitiz para formar la banda La Ley, en 1987. Con ellos grabó 8 álbumes de estudio. Como solista, tiene dos trabajos: Miedo escénico (2008) y Transformación (2012).