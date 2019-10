Bardo José, la música sin rostro

El libro El Bardo thodol, un instructivo para los moribundos creyentes del budismo, inspiró su nombre. Lo escuchó en una película en el 2015 y se quedó en su memoria. José Ignacio Burneo (26) es su nombre de pila y cuando se decidió hacer de la música un camino profesional no dudó en combinarlos.

El quiteño lleva algo más de un año haciendo de los sintetizadores su mejor herramienta y ya tiene todo un disco grabado.

Tokio es el actual sencillo del intérprete quiteño, que tuvo muchas dudas de hacer de este proyecto algo profesional, pese a estudiar música de forma convencional. “Cuando me fui a estudiar a Boston, me di cuenta de que era un plan muy clásico. No me sentí atraído del todo pero ya quería grabar. En la recta final entendí que como las cosas ya estaban comenzando a pasar aquí, podía presentar mis temas”, dice.

Podría pensarse que Bardo José es volátil y se desencanta rápido de las cosas, pero él refuta y explica que más bien es perfeccionismo. “Hasta no encontrar exactamente lo que quiero, no me quedó tranquilo. Por eso dejé las clases y me dediqué por completo al proyecto. Es lo que quería hacer”.