Bandas nuevas presentaron su talento

Cada semestre, los estudiantes del Instituto de Artes Visuales Quito realizan un concierto para presentar lo aprendido musicalmente durante la temporada de estudio. En esta ocasión el Ensamble, como se denomina al evento, se realizó en el Teatro Capitol.

El emblemático espacio, ubicado en el sector de La Alameda, en el centro de la ciudad, acogió a invitados especiales y público en general, quienes disfrutaron el show. A la tarima se subieron nueve agrupaciones, quienes realizaron covers de canciones de diferentes géneros musicales.

Tropi Quitos, Stand 8, Faya, Vodk Blues, Some Dead Men Project, Golden Swing, El Son del Capitán Peluche, La Última Soda y la Banda IAVQ fueron las que se presentaron.

Canciones como ‘Somos dos’ de Bomba Stereo, ‘Set fire to the rain’ de Adele, ‘Gates of Babylon’ de Rainbow, ‘Embrujo’ de Américo o ‘Mi primer millón’ de Bacilos, fueron algunas de las tonadas que se interpretaron. El espectáculo estuvo acompañado de un juego de luces.

Este 2019 se cumplió la décimo quinta edición del Ensamble, considerado un concierto académico - cultural en el que se presentan los mejores proyectos musicales desarrollados por los estudiantes, explicaron sus organizadores.

La cantante de rock Mónica Barba fue una de las invitadas especiales, quien en la tarima interpretó una canción de su autoría. Por lo que definió a la experiencia como muy grata y emocionante.

Los fondos recaudados por las entradas al concierto serán donados a la Fundación El Triángulo, que ayuda niños con discapacidad, agregaron los organizadores.