Axel: “No busco ser ejemplo de vida”

Lo haría en tres palabras. Gratitud, porque el agradecimiento es el principio de la abundancia. Amor, yo escribo canciones y es una fuente inagotable de inspiración. Me sigue provocando ilusión. Y por último sueños, fue el alimento principal de todo esto. Alimentan mi pasión y es el motor. Estoy haciendo el disco nuevo y me siento con las mismas ganas de salir a la calle a mostrar todo como si fuera el primer disco.

Siempre he sido de los que se arriesga y en el disco pasado, Ser, había sonoridades electrónicas. No puedo ni confirmar ni negar qué tipos de ritmos agregaría, puede ser folclore, cumbia. No lo sé. Apenas estamos en el proceso de composición, de ver las canciones. Mi esencia seguirá siendo la balada.

Su estilo de vida

Reconocido en toda América Latina sabe que mantenerse empapado de la industria lo refresca y que lo que pasa en su vida privada puede influenciar a otros. Áxel es muy elocuente, pero también muy centrado en lo que él transmite a sus seguidores.

Durante muchos años es parte del veganismo.

¿Quisiera ser considerado un ícono de esta filosofía de vida?

Yo no busco ser ejemplo de nada, pero como artista ciertos seguidores te buscan como referencia. No hay que olvidarse que somos seres humanos con virtudes y errores iguales a los de todos. El tema de la alimentación, en mi caso, es muy delicado porque debes investigar mucho y no hacer esto de “mi ídolo come esto, yo lo haré”. Hay que ser cuidadoso y alimentarse bien.

¿Al salir de gira es más difícil seguir su dieta?

Sí, es más complicado. Como arroz con verduras. Parezco japonés. Lo como siempre, porque es un plato universal. Si buscas una hamburguesa de garbanzos o lenteja puede ser más difícil, pero hoy en día hay mucho más conocimiento y diversidad en la gastronomía vegana. Y hay muchas más opciones.