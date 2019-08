Ashley Graham se desnuda y reivindica los cambios de su cuerpo con el embarazo

En 2009 Graham, que era la modelo curvy más popular del momento, conoció a Ervin en una iglesia. Primero fueron solo amigos, pero solo un año después la pareja se dio el “sí, quiero”. En una entrevista en 2016 a la edición canadiense de la revista Elle, la modelo aseguró que ambos esperaron a casarse antes de mantener relaciones sexuales. Y añadió no haber tenido la sensación de haber perdido el tiempo, todo lo contrario, mantuvo que su vida marital es “increíble”. “Mi marido y yo esperamos. Llámame loca, pero funcionó. ¡Ahora el sexo es increíble! Cuando estábamos saliendo, sentía que era yo quien tenía el poder. Me respetaba más porque no estaba dispuesta a entregarme fácilmente”, relató. “Siempre les digo a mis amigas que esperen tres meses antes de acostarse con alguien, y si esa persona puede esperar, entonces en un buen chico. Quiero dejar claro que no es una regla que deba aplicarse a todo el mundo, pero para mi fue bien”, subrayó.

En 2017, la top dirigió a cuatro mujeres en una sesión fotográfica, en la que accedieron a lucir su cuerpo cubierto únicamente por lencería para un vídeo de la revista Glamour. “Para no sentirme acomplejada cuando estoy en una sesión de fotos jamás toco las partes de mi cuerpo que no me gustan. Sino lo contrario. Pongo mis manos sobre mis pechos o torso. Eso me hace sentir más cómoda frente a la cámara”, explica Graham en la grabación. En esa misma sesión gráfica, las mujeres que aparecen –y que no se dedican a la profesión de modelo– reivindicaron la diversidad con frases como estas: “Debería dejar de preocuparme lo que la otra gente piense” o “Debería de motivarme más. Nunca me había sentido así. Siempre me siento demasiado grande”, mientras iban ganando seguridad y confianza.

Graham termina el vídeo con un mensaje: “Hay gente que cree que la revolución del cuerpo y la forma en que lo vemos es solo una tendencia. Pero no lo es. Si seguimos promoviendo que se hable del tema, si ponemos en jaque lo que durante mucho tiempo la sociedad tildó de feo, entonces las cosas comenzarán a cambiar. Así es como se hace una declaración de intenciones, así es como normalizamos cosas que antes nos habían dicho que no estaban bien”. Al final del poderoso mensaje, la modelo que ha ocupado portadas en reconocidas revistas como Vogue o Sport Illustrated rompe en llanto emocionada por lo que ha vivido y por los retos que aún quedan por delante.