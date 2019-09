David Bustamante: “No tengo una salud de hierro”

Siete días después de cancelar un show minutos antes de tener que salir a cantar en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el español David Bustamante se disculpó en su cuenta Twitter. “Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro. De verdad creía que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible”, escribió este jueves el artista cántabro sin aclarar qué le ocurre.

Los organizadores anunciaron posibles acciones legales y afirmaron que no pagarían “por una actuación que no se produjo”. Se trataba de un concierto gratuito. El Ayuntamiento corrió con todos los gastos.

Muchos de sus seguidores que esperaban que David apareciera en Fuenlabrada expresaron su disgusto al ver que no aparecía en el escenario. Otros le hicieron saber que todo se podría haber gestionado de otra manera: “Sabes que le sigo desde hace 18 años, pero yo estaba allí y estoy tremendamente decepcionado por cómo se gestionó la situación, por hacerlo 5 minutos antes, y por tardar siete días en dar una explicación, esto al día siguiente hubiese estado mejor”.

La explicación de David Bustamante ha llegado, para muchos, tarde. Y es que el concierto se tendría que haber llevado a cabo el fin de semana anterior, y el Ayuntamiento expresó su disgusto el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, el intérprete de Desde que te vi, escribió que hasta ahora no pudo ponerse en contacto con sus seguidores para dar explicaciones por la polémica en la que está envuelto.