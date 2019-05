Ariana Grande es demandada por publicar fotos

Ariana Grande fue demandada esta semana por el fotógrafo Robert Barbera tras publicar en sus cuentas de Instagram y Twitter dos fotografías hechas por él en el 2018.

El acusante neoyorquino alega que la intérprete de temas como 7 rings y Thank U, Next, al difundir las imágenes, no mencionó quién realizó la instantánea y, por ende, incumplió los derechos de autor.