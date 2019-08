Angelina Jolie se hace ‘youtuber’

El segundo, de poco más de seis minutos, se publicó este lunes y es un corte del discurso que dio Jolie hace dos años durante el desayuno de las Mujeres en la industria del entretenimiento, organizado por The Hollywood Reporter, donde pone el foco en el papel de la mujer en la actualidad. Su trayectoria en YouTube acaba de comenzar, pero la línea a seguir parece clara: usar el canal como altavoz para difundir mensajes sobre la situación medioambiental o social. El pasado 8 de junio, Jolie visitó la región colombiana fronteriza con Venezuela “para evaluar la respuesta humanitaria al éxodo”, según ACNUR.

La semana pasada, la actriz señaló lo duro que habían sido los últimos años. “Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, no me he sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante”, declaró al portal E! News. Además, la intérprete ha fichado por Marvel, y participará en la nueva producción de superhéroes Los Eternos, que se estrenará en 2020, donde ella encarnará a uno de los personajes más poderosos de la cinta, Thena.

“A veces te sientes deprimida y tienes que levantarte. Ahora mismo, estoy entrenándome duro para poder interpretar a Thena y ella es muy positiva... tan saludable y tan agresiva que a veces pienso ‘esto no va a funcionar’. Pero tienes que seguir y presionarte para hacerlo”, resaltó. “Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de interpretar este tipo de personajes, que me hacen sacar toda la fortaleza que tengo y me recuerdan que yo también puedo ser fuerte”, ha comentado la actriz de la primera saga de Tomb Raider.

La semana pasada, la actriz también ha sido noticia por su viaje a Seúl adonde viajó para acompañar a su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, en su primer día de clase en la Universidad Yonsei situada en esta ciudad de Corea del Sur, donde el joven de 18 años ha decidido realizar sus estudios de Bioquímica. Entonces declaró: “Estoy muy orgullosa de él. Estaba listo. No podría estar más emocionada”.