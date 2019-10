Angelina Jolie, una maléfica golpeada por su divorcio

“No sé cuál es mi destino, pero estoy convencida de que me encuentro en un período de transición, como un retorno a mis raíces, un retorno a mí misma, porque me había perdido un poco. Creo que sucedió cuando mi relación con Brad estaba llegando a su fin y luego al comienzo de nuestra separación... Fue un momento complicado en el que ya no me reconocía, donde me sentía más pequeña, casi insignificante. Sentí una profunda y auténtica tristeza, me dolió”, reconoció Angelina.

Sin embargo, Jolie logró vencer su depresión y sacó lo mejor de esta dura experiencia, para convertirse en una mejor versión de sí misma y para ser cada vez más fuerte. Ahora ella está a cargo de sus seis pequeños y considera que la mejor lección que puede darles es ser fuerte ante las adversidades.