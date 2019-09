Andrés Vílchez: “No tengo nada que decirle al marido de Sharon”

Hablar con él, es como conversar con cualquier joven de 28 años. Alegre, sencillo, jovial, pero muy serio a la hora de hablar de su trabajo, y es que actuar es su vida. Una aventura que comenzó para Andrés Vílchez, con Ven, baila quinceañera y se consolidó en Ecuador con Sharon, el desenlace. Actualmente graba en su país En la piel de Alicia. Antes de viajar a Lima, compartió una tarde con EXPRESIONES en la que reveló un interesante manifiesto.

1 “En mi vida dejo que las cosas fluyan, no soy de expectativas. Si no salen como me imagino, la caída es dolorosa”.

2 “Cuando me llamaron para interpretar al marido de Sharon, sabía lo que esto significaba por lo mediático. Estaba advertido que sería la persona más odiada de Ecuador”.

3 “Trabajar en Ecuavisa fue una experiencia bonita. Al llegar acá, no conocía a nadie. No tenía amigos, me sentía perdido hasta para salir al supermercado. No salía de la casa”.

4 “No me abro con facilidad. Tengo que conocer a las personas para poder hacerlo”,

5 “En la novela, desde el inicio, hice click con Samantha Grey, Mare Cevallos, Joshua González y Priscilla Negrón. Todavía seguimos en contacto, nos hicimos amigos. Sentí una conexión con ellos que me motivaba a grabar cada día, me hicieron sentir muy cómodo”.

6 “Cuando acepté este proyecto tuve bastante miedo. No sabía cómo reaccionaría el televidente, el mismo marido de Sharon, por interpretarlo sin conocerlo, o la imagen que daría de él ante todo el país. Tuve miedo de salir a la calle, pero después tomé conciencia de que soy actor y doy vida a un personaje a través de un guion. Vine para eso, cualquier reclamo que sea a los que crearon la novela (risas)”.

7 “No tengo nada que decirle al marido de Sharon, ¿para qué?. Si la hubiera conocido a ella o a su familia sería distinto. Confieso que saber su historia me dio rabia, me cuestionaba... ¿por qué Sharon permitió tantas cosas?, ¿por qué no huyó?, ¿por qué se quedó?. Ella tenía un nombre, pero él logró envolverla, eso pasa en muchas personas dependientes y si las abandonan, se sienten inútiles y ‘Aníbal’ lo sabía, se lo restregaba diariamente”.

8 “En Ecuador me enamoré del maduro, el bolón, el tigrillo y los cangrejos”.

9 “Soy fanático de los viajes. Realmente mi obsesión es conocer otros lugares. Mi último destino fue Colombia donde celebré mi cumpleaños. En los últimos cinco meses también recorrí México, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos”.

10 “Soy actor al ciento por ciento. Después de Sharon, surgió otro protagónico en Perú que se llama En la piel de Alicia, y grabaré hasta diciembre. Es un drama que está al aire también y cuenta la historia de una chica que fue abusada al salir de una discoteca y aparecen tres sospechosos. Yo soy uno de ellos”.

11 “Retratar en la televisión el abuso y la violencia es necesario para que la gente abra los ojos y reconozca hechos que pueden pasar en su vida cotidiana pero no quiere ver o tiene miedo de hablar. El rol de un actor es sensibilizar a las personas, de que eso no está bien y debe existir un ‘alto’, no permitirlo, para que no vuelva a ocurrir”.

12 “A veces nos preguntamos, qué lleva a una persona maltratar a otra. Quizás tenga problemas psicológicos o arrastra algo del pasado, pero la persona agredida no debe callarse ni por miedo ni por perder a esa persona, yo me pregunto ¿qué futuro le dejan a sus hijos con todo esto?”.

13 “Le pongo luz roja al abuso y a la falta de respeto. Siento que debemos ser todos tratados con la misma vara”.

14 “Ser un villano me permite hacer cosas que no hago en el día a día. Soy el intocable en la novela, nadie se puede acercar, nadie me grita. Si tengo el deseo de lanzar un televisor, lo hago. Pero apagan la cámara y tengo otros valores, distintos a los de ‘Aníbal’”.

15 “En mis momentos de arrebato yo grito, puedo hacerlo dentro de un carro sin problema o sujetando una almohada. En mí se nota muy rápido si estoy con cara de ‘poto’”.

16 “No permito las agresiones a otras personas ni que lo hagan conmigo. A mí tienen que hablarme bonito, sin insultos ni gritos”.