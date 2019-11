Andrés Jungbluth confesó que en Ecuavisa le restaron libertad

Andrés Jungbluth aun no tiene fecha para empezar en su nueva casa, TC televisión, pero ya firmó contrato con su nueva casa televisiva.

Así dijo a este medio el presentador de noticias, quien mencionó que está por definirse si aparecerá en el noticiero de la mañana o de la noche, o en ambos.

“Estoy preparado para dar lo mejor de mi y seguir adelante”, comentó.

Ante la pregunta de por qué razón dejó Ecuavisa, donde laboró hasta el 10 de octubre de 2019, comentó: “Considero que me restaron libertad y como cambiaron las normas decidí parar. Ellos están en todo su derecho y considero que mejor estaba fuera”.

Y agregó: “Algunas políticas que me impusieron no me hicieron sentir bien. Había que advertirles de lo que hacía afuera, eventos, marcas o campañas”. Además, aclaró que en TC si tiene la libertad que desea.

¿Qué lo hace único?

El presentador de noticias indicó que “se me hace difícil responderme a mi mismo, solo puedo decir que TC televisión confió en mi porque ha visto mi desempeño como comunicador”, respondió.

Jungbluth es uno de los presentadores de noticias que más seguidores tiene en redes sociales.