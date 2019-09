André Farra, entre hip-hop y girasoles

“Quiero sonar en Radio Disney”

zx Farra se considera un “marginado”. No cree pertenecer del todo al mundo underground ni tampoco que su música sea de consumo masivo. En esta nueva etapa se animó por cantar y hablar del amor, algo que no había intentado. “La gente pensaba que sacaría temas para ‘matar’ líricamente pero no, ahora me puse más pop, más melódico y les asombró. Girasoles viene con la misma intención de hacer feliz al mundo y al que lo oye. Es otro mundo a este sencillo y el disco que preparo”.

Y como quiere que todos lo escuchen, está intentando llegar a nuevos mercados. “Ahora quiero llegar a las radios. Disney, Canela, Punto Rojo. Mi música ya no será fuerte”.

Una sonrisa derretida

- El lema detrás de las canciones de André es hacer feliz a la gente y por eso su símbolo es la famosa carita sonriendo, pero con un toque personal. “Me apropié de este símbolo porque es algo que la gente ya conoce. No es la típica carita feliz, está derretida. Representa mi humor. Está feliz, pero no está del todo bien, no es muy correcta. Mi vida es así como ácida, pero siempre quiero transmitir buena vibra”.

Este logo lo estampó en varios accesorios como gorras y riñoneras que vende en sus shows.

También dijo:

- “Quiero sacar colaboraciones ‘pepa’, pero aún estoy en búsqueda de con quiénes trabajar y que no me cobren tanto”.

- “Ser rapero es baratísimo. Grabar sí tiene inversión, pero lo puedo hacer en mi casa”.

- ”Para mí escribir en español es volver a estudiar, en inglés estaba en mi zona de confort. Ahora tengo un nuevo reto”.

- “Me gustaría poder moverme en el círculo de Maykel o con Aladino”.