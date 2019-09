Ana Brenda Contreras hará una pausa en su carrera

Ana Brenda Contreras decidió darse un respiro en su profesión para dedicarse por completo a disfrutar de la vida luego de su participación en la serie Dynasty que grabó en Estados Unidos.

“Yo no reniego de mi éxito, no reniego de la fortuna de una carrera tan bonita y de tener gente que me sigue, al contrario estoy muy agradecida pero también creo que es válido decir que no he parado desde que tengo 15 años”, expresó la originaria de Texas, Estados Unidos.

La actriz agregó que “no creo ni siquiera haber tenido la oportunidad de decir este proyecto sí, este proyecto no, este lo dejo ir, este me late más, nunca lo he podido hacer”; es por ello que en este momento de su vida, la también mexicana de 32 años, ha tomado la firme decisión de enfocarse en su vida personal y de esperar a que llegue una propuesta que le toque el corazón y la anime a retomar su actividad.

Fue parte de Por amar sin ley, telenovela de Televisa.