Amo de casa, la revancha de Jorge Toledo

Jorge Toledo, director de las exitosas producciones Ni en vivo ni en directo, Vivos y El Cholito, volvió a la TV, pero esta vez no solo dirigiendo, pues además interpreta a Perico en la serie situacional Amo de casa, protagonizada por Jaime Roca (Pedrito, el mandarina) y que emite RTS desde las 18:30.

¿Cómo surgió esta nueva historia?

Pedrito, el mandarina nació en 2009 como un sketch del programa Ni por aquí ni por allá en Gamavisión. En 2017 en la plataforma eleoeleTV, asociada con la productora Play On, retomé al personaje y en el café teatro Toledo inauguré el lugar con la obra Macho que se respete, mandarina. El año pasado grabé Amo de casa con visión a plataformas internacionales. Lo probé en redes, TV y en vivo y así surgieron los otros personajes, como el mejor amigo Perico (Jorge) y la esposa María Josefa (Marilú Pesántez). Nos fue bien.

Sorprendió que ahora usted se lance como actor.

(Risas) Todo director debe conocer técnicas actorales. Yo me preparé como actor, pero desde muy chico supe que quería dirigir. No es la primera vez que interpreto a un personaje, pero lo he hecho esporádicamente. Si faltaba un extra, yo lo reemplazaba, conozco cada papel. En este caso, Perico es mujeriego, parrandero, el contrario del mandarina, el amigo de las almas oprimidas y el que todas las mujeres detestan. Es una serie de 66 capítulos.

¿Pedrito siempre ha sido Jaime Roca?

Siempre ha sido Jaime y considero que es el actor idóneo para caracterizarlo. Tiene mucha experiencia y estaba esperando la oportunidad de un protagónico. Es el momento perfecto, se va a comer el mercado. Existe química entre los actores, esa magia, algo que no se ve pero está ahí.

¿Las comedias de parodias y caracterizaciones como las que usted hizo ya son historia?

Ya pasaron de moda, cumplieron un ciclo. La comedia es para hacer reír, pero debe evolucionar, como ocurre con la música y con todo. En la TV es igual.

Por su comedia le quitaron media hora al programa Intrusos con Marián Sabaté.

Yo entrego mi producto y nada más. Esas son decisiones del canal.

Su colega Oswaldo Segura ha esperado por largo tiempo una oportunidad en RTS para hacer una nueva comedia, sin embargo no se la han dado.

Oswaldo de La Mueca fue uno de mis primeros maestros. Siempre he sido agradecido. Además Taty Interllige me dio el chance de escribir mis primeros libretos. Me formé con ella, en lo referente a lo creativo. Siempre he sido agradecido, no existen problemas con él.

A veces dicen que el alumno supera al maestro...

No quiero pecar de vanidoso. Él tiene su historia dentro de la TV y Jorge Toledo ha hecho su propia historia. En más de 20 años de trayectoria puedo decir que he dejado un legado en la TV, nadie puede negarlo.

¿Volvería a trabajar con el actor David Reinoso?

Nosotros trabajamos juntos mucho tiempo en Ni en vivo ni en directo, Vivos, El Cholito... Cada uno tomó su camino. A esta altura de mi vida y carrera, yo no le guardo rencor a nadie. Nunca se puede decir ‘de esta agua no he de beber’, porque sería ser soberbio. Si las circunstancias se dan, lo haría sin problemas. Amo de casa es una revancha del director Jorge Toledo para demostrar que el talento y la creatividad están, siguen vigentes. Es borrón y cuenta nueva.