Ámbar Garcés: “Hacer algo nuevo es lo que funciona”

Ámbar Garcés (23) es el ejemplo perfecto de los talentos emergentes de hoy en día. Instagram se convirtió en su carta de presentación ante la industria musical hispana y, tan bien le fue con las publicaciones de covers caseros, que una empresa de management internacional acaba de apostar por ella, y hoy se encuentra grabando su propia música en Colombia. No podía ser otro el país que se rindiera a su voz.

La vena artística no proviene de alguien en específico. Cuenta que desde pequeña en su casa se escuchaba mucha música y de todo tipo. Eso provocó en ella un respeto y admiración por todos los géneros. Su familia ha sido la primera en apoyarla en esta carrera que, reconoce, “es muy complicada, pero siempre tuve superclaro lo que quería”.

Actualmente se encuentra en la construcción de su propio estilo. Adelantó que serán canciones comerciales y latinas, pero con un toque americano algo semejantes al sonido de Beyoncé, por ejemplo. No descarta incorporar uno que otro verso de trap o reguetón. Sin embargo, ese no será su ritmo principal.

Otro gran referente para ella es su compatriota Rosalía quien, pese a que tiene el mundo dividido entre los que la aman y la odian, para Ámbar está haciendo las cosas muy bien.

Hablar de un futuro exitoso de giras y conciertos alrededor del mundo, le ilumina el rostro e inmediatamente le sale una sonrisa. Declara esta etapa de su vida como “el inicio de algo grande”.

En Sus comienzos...

“Yo era una persona muy vergonzosa. La primera vez que les canté a mis compañeros del colegio fue en la casa de una amiga porque me dijeron ‘Ámbar, por favor, sabemos que cantas, hazlo’. Me encerré en la cocina y desde fuera les hice escuchar”.

“Estudié canto superior y arte dramático que me ayudaron a soltarme y perder el miedo. Todavía me da mucha impresión subirme a un escenario con tanta gente es como ‘wow’, pero no suelen notar mis nervios (risas). Siempre es un respeto de que salga bien y que los que van a verme, queden satisfechos y contentos”.

Conózcala:

Tiene 404 mil seguidores en Instagram y 12 mil en su canal de VEVO en YouTube.

El 10 de agosto lanzó su primer sencillo titulado Con derecho

a roce.

Su empresa de representación (@fc.entertainment) también trabaja con los colombianos Pipe Bueno, Luisa Fernanda W y Pasabordo.