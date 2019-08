Leonardo DiCaprio pide más acciones de gobiernos por incendios en Amazonas

Una crisis por el masivo incendio en los bosques del Amazonas es “increíblemente trágica”, dijo el lunes el actor Leonardo DiCaprio e instó a los gobiernos a hacer más, en medio de una creciente indignación internacional por el daño a la selva tropical más grande del mundo.

Un número récord de incendios están devastando la selva tropical, lo que generó preocupación debido a la importancia del Amazonas para el medioambiente mundial. Los expertos afirman que produce una quinta parte del oxígeno del planeta.

DiCaprio hizo declaraciones un día después de que la Earth Alliance (Alianza por el Planeta), una iniciativa que fundó junto a los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Sheth, lanzara un fondo de emergencia de 5 millones de dólares para ayudar a preservar la selva tropical.

“Hay una enorme tragedia en todo el mundo debido al cambio climático y a lo que está sucediendo en el Amazonas, que es realmente el pulmón de la Tierra y es vital para protegernos en el futuro”, dijo el actor a Reuters.

“Estamos tratando de sostener a otros para que se involucren, informen y contribuyan si pueden”, agregó, en declaraciones en la alfombra roja en el estreno en Japón de la película Once Upon a Time in Hollywood.

Ha habido más de 78.000 incendios forestales en Brasil este año, casi el doble del total del año pasado. Los ambientalistas culpan a especuladores que queman vegetación para despejar el terreno con la esperanza de venderle la tierra a agricultores y ganaderos.

El gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro ha decidido enviar al Ejército para ayudar a combatir los incendios, pero fue criticado por no tomar más medidas antes.

El presidete francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre del G7 en Biarritz, dijo que los líderes de los países más industrializados del mundo estaban cerca de alcanzar un acuerdo sobre cómo ayudar a sofocar el fuego y reparar la devastación.

“Los gobiernos de todo el mundo, incluido Brasil, necesitan trabajar juntos para asegurar que esto no continúe”, dijo el actor.

DiCaprio, quien visitó Brasil hace dos años para combatir incendios junto a una tribu, dijo que planeaba volver al país para ayudar.

“Lo que es vital para proteger esos bosques es proteger las culturas indígenas de allí”, agregó.