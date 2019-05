A Alkilados, no los cambia nada

¿Los sueños han cambiado?

“Vamos alcanzando metas y cumpliendo objetivos, poniendo un ‘chulo’ a cosas que hemos querido lograr y lo hemos hecho en este caminar. Pero nos faltan muchas cosas todavía que hemos soñado desde el principio que no cambian y de hecho eso hace que nosotros sigamos siendo los mismos. Nuestra relación sigue igual, ahora conocemos más al compañero que si está pasando por una situación puntual no hay que molestarlo. La ventaja es que antes que se nos pegara la primera canción, ya teníamos 8 años juntos. No nos cogió el éxito con los calzones abajo y sin conocernos. Uno sabe quién es quién”.

Entre baladas y baile

“Hay una cosa, Latinoamérica es un público muy fiestero y se terminan enamorando de este tipo de canciones sí o sí. Alkilados está en la frontera de la fiesta y lo romántico, y a veces logramos puntos medios como Monalisa, un tema que dedican pero bailan, también está Una cita y en este caso Un beso. No nos asustó lanzar la balada Enfermo de ti porque la carrera es más que números. Cuando uno se maneja independiente la libertad artística que tiene es mucha, en nuestro caso esta canción era un acercamiento a tener algo más suave. Es chévere darle a la gente algo más íntimo del artista. Nunca hemos tenido miedo, siempre hemos sido arriesgados”.

El adelanto de Un beso

“Es la mezcla perfecta entre sensualidad y fiesta, tiene mucho coqueteo, pero el ritmo es tremendamente fiestero. Es un contraste grande de donde venimos.

Viene con elementos comerciales, muy propios de lo actual , y también con mucho corazón. El video lo hicimos nosotros. En Colombia en este momento hay una polémica muy grande con el tema del beso, particularmente del beso homosexual.

Alkilados siempre ha sido políticamente correcto, pero esto ha sido más grande, se trata de discriminación y nos toca porque parece que fuera de otra época. Este video es nuestra respuesta y nuestra visión de eso. Ya no nos podíamos quedar callados”.

En el proceso de crear, ¿Cómo se enfrentan los bloqueos?

“Te vas para la casa. Yo (Juanito) soy un poquito obsesivo, ¿sabés? y eso lo aprendí a las malas. Antes me forzaba a quedarme en el estudio, pero ahora sé que hay días que lo tienes y hay días que no. A la música hay que darle varias oportunidades porque a veces la misma canción la escuchas y a los dos días es otra diferente. Hemos aprendido que la hora repose en todos los sentidos, no apresurarte en la producción y en tratar de hacerla salir a las malas. Cuando la hiciste hay que dejarla que respire porque lo otro que pasa es que te enamoras y no logras tomar distancia para ver en qué podría mejorar. Una cosa es el trabajo artístico y otra el negocio, y esto al final es una industria. Valoramos que haya arte en el proceso, pero no todas las decisiones se pueden tomar con el corazón”.