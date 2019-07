Alfonso Herrera: “Más que actor, soy un contador de historias”

Del muchacho que hace 15 años cautivó en la telenovela juvenil Rebelde queda muy poco, pues de la etiqueta de RBD, Alfonso Herrera (35), se desprendió hace tiempo y el recuerdo que algún día cantó se lo ve cada vez más lejano, lo que reafirma que fue acertada la decisión de dejar la música para volcarse a la actuación, su verdadera pasión.

Desde 2015, su figura se ha consolidado mundialmente a través de grandes trabajos como Sense 8, al lado de Miguel Ángel Silvestre, que grabó para Netflix, La ciencia de lo absurdo, que presentó para Nat Geo. y El exorcista, con Geena Davis, la serie de Fox.

Precisamente esta cadena ha confiado nuevamente en él para que sea el protagonista de Sitiados, un drama que se ubica en el siglo XVII en Villa Rica (Veracruz).

Desde Ciudad de México, el actor concedió una entrevista exclusiva para EXPRESIONES acerca de su personaje en esta producción histórica que se estrenará este viernes, a las 20:00 por la señal de Fox Premium.

“Recibí la invitación del canal para interpretar a Lorenzo en un proyecto tan importante para México y Latinoamérica que narra hechos que ocurrieron en la Nueva España en la época de la colonia y los piratas, a finales del siglo XVII”, dice el artista cuyo personaje está inspirado precisamente en el corsario holandés Laurens de Graaf, que ocupó en su momento Campeche, Yucatán y el puerto de Veracruz.

“No solo hablamos de los pueblos indígenas sino también de estos gobernantes que buscaban el poder de forma depredadora y corrupta en las que la balanza de la justicia no está equilibrada y desafortunadamente eso sigue ocurriendo. Es una mirada al pasado para darnos cuenta en el presente que las cosas no cambiaron tanto”.

Sobre su personaje de Lorenzo, Herrera afirma que logró construirlo a través de un trabajo en conjunto con los directores Sebastián del Amo y Álvaro Curiel.

“Gracias a Dios se compiló mucha información que ellos me proporcionaron y, por otro lado, me dediqué a investigar lo que me dio el tono desde el vestuario hasta la corporalidad, pues los hombres de esa época usaban zapatos plataforma y los hacía tomar una postura muy distinta a la de hoy. Fue una labor fantástica también en arte y fotografía. Estamos satisfechos con todo lo realizado, además las locaciones son maravillosas”.

A su parecer, el hecho que cada vez haya más canales y medios digitales que volteen su mirada a lo latino, responde a la riqueza cultural de nuestras tierras. “Vemos productores de Estados Unidos, Canadá y Europa cautivados por un abanico tan importante y amplio de colores y gamas que forman parte de la cultura latinoamericana y su historia”.

Esto es otro estímulo para sentirse feliz con su carrera de actor que abarca ya 18 años. Comenta que cada personaje que llega a sus manos lo sorprende, por lo que no se limita a un papel o género determinado sino que acepta cada caracterización como un reto.

“Soy de los que explora roles que me impliquen en un desafío en relatos que sean interesantes y me apasionen. Es con esta conciencia que trabajo y soy muy afortunado porque más que actor, soy un contador de historias que no solo me benefician a mí sino también a mi familia”.

Para saber

En Sitiados: México se cuenta la historia del capitán Lorenzo (Alfonso Herrera) que regresa a su ciudad de origen para vengarse de la muerte de su padre y buscar el collar de la serpiente, la joya que Hernán Cortés le robó a Moctezuma.

La serie cuenta con ocho episodios con duración de 60 minutos y se transmitirá a partir de este viernes en Fox Premium. La dirección estuvo a cargo de Sebastián del Amo y Álvaro Curiel.