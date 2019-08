Alejandro Sanz se enfrenta ahora a dos divorcios

El cantante español Alejandro Sanz se enfrenta en estos días a dos divorcios. El que tiene que resolver con su esposa, Raquel Perera, con quien se casó hace siete años, y el de Rosa Lagarrigue, que fue su representante durante un cuarto de siglo y con la que rompió en 2016. Lagarrigue reclama al cantante más de 10 millones de dólares por un supuesto incumplimiento de contrato.

Los dos se vieron las caras esta semana en el juzgado 74 de primera instancia de Madrid, donde acudieron junto a sus abogados. Las imágenes se pueden apreciar en la revista Diez Minutos. “Demandar a Alejandro Sanz ha sido lo más triste de mi vida profesional”, indicó la representante a Diario El Pís en 2017, poco después de iniciar su batalla en los tribunales. Este medio español, casualmente, se ha puesto en contacto con Lagarrigue y ella declinó responder por consejo de sus abogados.

“Yo empecé con Alejandro desde cero cuando era un jovencito de Moratalaz y mira dónde llegó. Pero para mí es complicado hablar porque hay problemas muy serios de por medio. Y tampoco tengo una explicación. La ruptura fue completamente unilateral y con contrato vigente, es decir, que ni fue hablada ni consensuada. Lo que es muy doloroso, claro”, añadió Lagarrigue al hablar de su ruptura con el intérprete de Corazón partío.

Y añadió: “Lo tuve que demandar, claro. Sé que mucha gente piensa que él me demandó a mí, pero no. Lo demandé yo y eso es lo más triste que he hecho en toda mi vida profesional. Es tremendo, porque solo tengo recuerdos magníficos con Alejandro. Y es un artistazo. Pero hoy la situación es otra. Y es muy lamentable, a mí me mata”. Y concluyó: “No me gustaría hablar más de este tema”.

Fuentes conocedoras del conflicto aseguran que el cantante ha ofrecido una importante cantidad de dinero a quien ha sido su representante, pero esta no aceptó. Por ello el juicio se celebró y quedó visto para sentencia. El fallo se espera para octubre.

La ruptura se produjo en mayo de 2016, cuando en el despacho de Lagarrigue se recibió un escrito del administrador de Alejandro Sanz en el que se le comunicaba que rompía el contrato que le unía con RLM, como se llama su empresa. De esta manera acababa una relación muy larga, que en 2014 se había renovado hasta 2019.