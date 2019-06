Alberto de Mónaco, el príncipe ambientalista

Recientemente, Alberto de Mónaco estuvo en Madrid (España) y en un momento de noticias felices en el Principado —bodas y proyectos profesionales de sus sobrinos, que siguen copando las revistas del corazón— mostró su versión más ecologista y activista.

El motivo de su visita fue entregar, por primera vez en ese país, los premios de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que celebraron su XII edición. Una entidad creada en 2006 con el objetivo de proteger el medio ambiente e impulsar un desarrollo sostenible.

“En 1992 acudí con mi padre a la Cumbre de la Tierra y me abrió los ojos sobre el gran problema que existía con el medio ambiente. Ya se hablaba de situación de emergencia y me dije a mí mismo que algún día haría algo al respecto. Fui ganando experiencia, conocí a muchos científicos y tomé conciencia de diferentes problemas. En 2006, viajé al Polo Norte y vi directamente los efectos del cambio climático. Me dije que tenía que hacer algo más personal y así nació mi fundación”, explicó Alberto II durante el encuentro con el medio español El País, que tuvo lugar horas antes de la entrega de premios.

Alberto reconoce que los grandes proyectos comienzan por los detalles pequeños: “La educación es imprescindible. A mis hijos los llevo a espacios naturales, a estar en contacto con la naturaleza y con los animales. Tenemos la suerte de tener una granja y hacer así que estén más conectados con el entorno para que puedan defenderlo en un futuro”.

“En Mónaco lo que intento hacer es animar a la gente a que se mueva en transporte público, dar incentivos para comprar vehículos eléctricos y que la gente vaya aceptando el cambio poco a poco”, explica sobre su actuación como gobernante.

Para la prensa española resultó inevitable preguntar a quien es miembro muy activo del Comité Olímpico Internacional (COI) por su opinión sobre la posibilidad de que Madrid vuelva a presentar su candidatura como sede olímpica.

Precisamente a él, a quien muchos españoles señalan como quien frustró el intento de conseguirlo en 2012; pues en una de las últimas reuniones del COI para decidirlo, él preguntó sobre si España podía garantizar la seguridad frente al terrorismo.

La respuesta es digna de un príncipe: “Todas las veces que Madrid se ha presentado a la candidatura olímpica yo lo he apoyado mucho. Estoy seguro de que en un futuro, Madrid será ciudad olímpica”.