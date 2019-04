Fallece Alberto Cortez, el poeta que llegó con música a los rincones del alma

La vida le llevó a Buenos Aires en 1958 para estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aunque allí continuó cantando con su guitarra en locales nocturnos y fue contratado por la banda de jazz San Francisco, trabajo que alternó con otras actuaciones con la orquesta de Armando Pontier.



Viajó a Bélgica con 20 años en una gira con la Argentine International Ballet and Show, y aunque no tuvo éxito, Cortez fue invitado por un productor a grabar un disco en solitario, Mr. Sucu Sucu.



En ese país fue donde conoció a la que sería su esposa, la pintora Renée Govaert, y donde arrancó su carrera de éxito.



En 1965, un año después de instalarse en España, participó en el Festival de Palma de Mallorca con la canción Me lo dijo Pérez, que más adelante fue interpretada y promocionada por cantantes como Karina, Mochi o Los Tres Sudamericanos.



El Teatro de la Zarzuela de Madrid significó un cambio en su carrera, ya que en 1967 ofreció un recital de canciones de Yupanqui, Dávalos y algunos poemas de Pablo Neruda musicalizados.



En los ochenta, consolidada su carrera musical, realizó diversas giras por Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y EE.UU. En Nueva York tuvo la oportunidad de cantar en el célebre Carnegie Hall.



En 1992 celebró sus 25 años como cantante con un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires y dos años después presentó un espectáculo con su amigo Facundo Cabral llamado Lo Cortez no quita lo Cabral, una puesta en escena que recorrió México, España y Argentina.



El estado de salud de Alberto Cortez se vio mermado por una obstrucción en una arteria en 1996 y debido a las secuelas no pudo volver a tocar la guitarra.



Pero en 1998 lanzó un disco de recopilación de sus 70 mejores canciones, Cortez al desnudo, donde están algunos de sus temas o versiones más conocidos como Las palmeras, El vagabundo, Renato, Prima donna, Mi amigo Manuel.