Aitana ¿Quién es la nueva estrella?

El pasado mes de febrero le cambió la vida a Aitana Ocaña, única hija de una familia clase media de Barcelona.

Quedar en segundo lugar en el ultra conocido concurso Operación Triunfo la ha convertido en una estrella o, mejor dicho, en un meteorito por la velocidad con la que ha alcanzado fama, dinero y proyectos. Tantos como los que podrían lograrse en años de carrera y no solo en meses.

Tráiler es el nombre de su primer disco de seis temas, los cuales se han colocado fuertemente en la radio y las plataformas streaming en España.

Pero la gran lucha de esta catalana será conquistar América Latina, puesto que el mercado en idioma español es más extenso en este lado del mundo y su visión europea de la música pop no está tan en boga por estos lares.

Teléfono es su gran hit (doble de platino), una canción con beat urbano y electrónico, cuya letra es un alto a una relación que no da para más. “Lo que íbamos a hacer en principio era lanzar otro sencillo, Popcorn (incluido en este EP), pero tenía cuatro canciones hechas que me gustaban y que tenía claras, así que... ¿por qué no dar ya algo más?”, explicó a los medios españoles sobre la promoción del disco. Ahora tiene otra canción sonando fuerte en la radio, Vas a quedarte.

“Mucha gente me ha dicho: ‘Te han impuesto el nombre’ (del EP). Y yo me preguntaba si tan malo era para que pensaran así”, comenta con humor, acostumbrada a que sean muchos los que consideran que su aportación a este Tráiler ha sido más bien mínima y dirigida.

El público es el que decidirá si le gustó o no la propuesta musical. Habrá que esperar hasta marzo o abril cuando lance su disco completo.