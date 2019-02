Agustín Ríos: “Actuaré en la tercera temporada de Rosario Tijeras”

El argentino Agustín Ríos que participó en el reality BLN, de Canal Uno, habla de su vida en México y de su personaje gay en Like la leyenda. Se confesó con EXPRESIONES en la reciente edición de Tengo que decirlo.

1. “Interpretar a Flavio en Like la leyenda fue una experiencia increíble. Muy agradecido y feliz con Televisa y el productor Pedro Damián. La mayoría de comentarios han sido positivos y las críticas me sirvieron para mi crecimiento”.

2. “La comunidad LGBT de México me felicitó por la manera cómo representé a un personaje gay que expresa lo que siente abiertamente”.

3. ”Hay quienes manifestaron su asco por las escenas de besos entre dos hombres que se aman. Pero no sienten la misma repulsión cuando ven en la televisión a un psicópata, a un asesino o a un violador”.

4. “Es increíble escuchar barbaridades de ciertos comunicadores o panelistas de programas de farándula que hablan sin saber nada de lo que es actuación. Deberían tener cuidado en lo que dicen, porque puede que tengan un hermano, un hijo o un amigo homosexual”.

5. “Hay gente que tiene una idea muy distorsionada de lo que es representar a un gay en la televisión, esperan que sea afeminado o se lo ridiculice como se lo suele mostrar en la televisión. Cuando ven algo distinto o un tipo masculino se sorprenden y se escandalizan. Es mejor ignorarlos y seguir de largo”.

6. “Para mí, los sueños no existen, son realidades que hay que salir a buscarlas”.

7. “En México las cosas se manejan de manera distinta. En Ecuador laboras en un medio si eres amigo o conocido del productor. Acá debes contar con un mánager, acudir a productoras y hacer muchas audiciones. No es fácil, todo lleva su proceso y su tiempo. Cuando llegué a Guayaquil fue porque alguien manejaba mi carrera en Perú”.

8. “Antes de contar con mi representante actual tuve dos más. Uno de ellos era el mismo mánager de Enrique Iglesias y estaba muy ocupado para dedicarse a mí”.

9.“A quienes ven a México como un país de oportunidades, es cierto que hay mucha oferta y demanda, pero deben tener cuidado con quien los represente. Hay muchos que se sirven de artimañas para estafar y engañar o tienen malas intenciones. Una vez de hallar al adecuado, toca pelearla porque la competencia es dura. La paciencia es fundamental”.

10. “Hago castings para Televisa, Netflix y TV Azteca. Lo bueno es que participaré en la nueva temporada de Rosario Tijeras. No importa lo famoso que seas, audicionas una y otra vez. También hice una prueba de cámara para La casa de las flores 2”.

11. “Espero vivir un año más en México. Mi meta como la mayoría de actores es llegar a Estados Unidos, para eso perfecciono mi inglés, aprendo a hablar neutro y tomo clases de actuación constantemente en talleres y escuelas”.

12. “Mi carrera la compagino con la de medios digitales y relaciones públicas para una productora a la que manejo sus redes”.

13. “Estar en la industria mexicana me permitió conocer a muchos famosos, como Thalía, J Balvin, Reik, CNCO y Lele Pons. No les pedí una foto, porque ellos me ven en su mismo nivel y así debo verlos también”.

14. “Lo que más me costó adaptarme cuando llegué a México, hace un año, fue a la comida. Acá todo es picante, hasta los caramelos”.

CONÓCELO

*Actor argentino, nacido en Córdoba hace 25 años.

*En su país se dio a conocer en obras de teatro y en el reality Combate. La misma franquicia lo llevó a Perú y posteriormente participó en el programa BLN, de Canal Uno, en Ecuador.