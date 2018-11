Adriana Lima le dice adiós al cielo

Se lo veía venir. Adriana Lima (37), una de las modelos icónicas de Victoria’s Secret, dijo adiós a la marca luego de 19 años de haberla representado. Y lo hizo durante el desfile que tuvo lugar el jueves en el Empire State Building de Nueva York.

Una revolución interior en cuanto a lo que es el modelaje y cómo ha afectado su vida finalmente hicieron lo suyo. Que algo cambió en ella cuando una amiga le confesó que no estaba contenta con su cuerpo, explicó. Quizás ella misma se sintió hastiada de preocuparse tanto por su aspecto, pensando en cómo se ve y si la forma en la que luce es o no la adecuada para su trabajo. “Me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda imponen”, continúa la modelo, que pensó que “no es forma de vivir” y que no es “física y mentalmente saludable”. “Así que decidí hacer ese cambio, no volveré a quitarme la ropa por una causa vacía”, concluye.