Adele muestra su actual figura en el cumpleaños del rapero Drake

Adele, la cantante británica 15 veces ganadora del premio Grammy, reapareció ante el público, tras el escándalo de su reciente divorcio. Al parecer su ruptura sentimental le va bien, pues se mostró regia con su nueva figura.

“Solía llorar pero ahora sudo”, escribió Adele junto a una foto que le tomaron en el cumpleaños de su amigo, el rapero Drake, de quien ha sido amiga y colega desde hace varios años.

Ella lucía un vestido de terciopelo con hombros descubiertos, mangas abullonadas y un cinturón que acentúan su actual cintura.

Adele, autora de temas como “Rolling in the deep”, “Someone like you”, “Hello”, entre otros, ha estado es una dura rutina alimenticia y de entrenamiento físico desde el año 2016, cuando inició su gira mundial para la promoción de 25, su tercer álbum que se convirtió en uno de los más vendidos del año.