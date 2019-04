Adele inspirada por el desamor

La cantante británica, quien se separó de su esposo, Simon Konecki, expresará su dolor de ruptura en su cuarto disco, el mismo que saldrá en diciembre de este año.

“Ella ya ha tenido reuniones con su sello discográfico Sony, en Londres, para hablar sobre su progreso. Se ha contactado a los productores para que trabajen con ella. Esperan que el álbum salga a la venta esta Navidad”, dijo una fuente al diario The Mirror.

Varios medios internacionales, el nuevo disco podría llamarse Adele, para seguir con la tendencia de sus anteriores entregas los cuales se identificaban con la edad que tenía al momento de publicados los fonogramas (19, 21 y 25).

Aunque la artista no ha presentado algún tema nuevo desde 2015, éxitos como ‘Hello’, ‘When We Were Young’ y ‘Send My Love’, continúan en las principales listas de reproducción del mundo.

Se dice que su separación se debe a que se mueven en “diferentes direcciones y en diferentes continentes”, con Adele que prefiere los Estados Unidos, mientras que a Konecki le gusta vivir en el Reino Unido.