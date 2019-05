Abner Benaim: “Rubén Blades era digno de un documental”

Para el director, Rubén Blades tiene muchas facetas, “pero me concentré en el músico, en el cantautor, aunque tocamos la parte de actor de Hollywood, de político y de hombre de familia. Solo con lo artístico basta para grabar horas y horas. Es una película de 86 minutos y él tiene una carrera de 50 años, desde que empezó con su primer disco”.

Documentar su vida surgió en reuniones casuales con el artista panameño. “Me contaba anécdotas y cantaba a capela en su casa. Una vez mi hijo Adam me preguntó quién era el que interpretaba el tema que estábamos escuchando, que era Ligia Elena, y comencé a hablar sobre Rubén. Me di cuenta de que era digno de un documental, de una película”.

El documental Yo no me llamo Rubén Blades del director panameño Abner Benaim (48), quien además es productor, guionista y artista plástico, se exhibe por HBO y estuvo nominado en la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en la categoría mejor documental.

La cinta se estrenó en South by Southwest el año pasado, obtuvo el reconocimiento del público 24 Beats per Second. Además, clausuró la séptima edición del IFF Panamá - Festival Internacional de Cine de Panamá. Se ha proyectado en Estados Unidos, América del Sur y Centroamérica. Además fue seleccionada por la Academia de Cine de Panamá para representar al país en los Óscar y Goya.

¿Cuál será su próximo trabajo?

Estoy preparando un largometraje de ficción llamado Plaza Catedral, el drama de una mujer de 40 años que atraviesa una crisis familiar. En parte se grabará en el casco antiguo de Panamá. Tengo muchas historias que contar en mi país, pero quisiera rodar en otros lugares. Comienzo a trabajar en julio y será estrenado el próximo año.

¿Qué opina de que los actores de cine no miran mal a la TV como antes?

La televisión cambió totalmente y las producciones tienen otro espíritu, ya se cuenta con buenas historias, actores y directores. No tiene sentido decir que se odia la TV, porque no es la misma de hace años.