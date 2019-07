Miss Ecuador 2019 Cristina Hidalgo: “No busco llenar un molde, solo mostrar quién realmente soy”

Al verla, sus ojos verdes intensos hipnotizan. Su amplia sonrisa transmite profunda alegría. Y su acogedora personalidad logra que sea escuchada por todos a su alrededor. A menos de 12 horas de ser elegida como la nueva Miss Ecuador 2019, SEMANA conversó con Cristina Hidalgo Berry durante su primer desayuno como la representante de la belleza de la mujer ecuatoriana, quien entre varias frutas y un café, develó algunos de los detalles en su vida que la llevaron a ser la mujer que es ahora.

Infancia

Al nacer en una familia con solo hermanos (es la menor de cuatro hijos), los padres de Cristina tenían en mente que ella obligatoriamente debía aprender ballet. A los cinco años la inscribieron en un curso, pero nunca se identificó con esta danza. El tenis sí la enamoró. A los 7 dejó el tutú por las raquetas. Le sucedió después de ver practicar este deporte a sus hermanos mayores. “Llegué a ser una de las mejores en la ciudad. Gracias a mi entrenador Lucho Ferretti soy disciplinada y creo que todo niño debe practicar un deporte o arte porque esto ayuda a que se esfuercen para llegar a una meta”, recalca.

Conviviendo con su dolencia

A los 15, surgió un grave problema de salud que la hizo retirarse de las canchas. “Fue una etapa muy difícil porque por años los médicos no identificaban qué tenía y me tocó terminar mis estudios del colegio a distancia”, menciona. Luego, al viajar a Estados Unidos fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn (inflamación crónica del aparato digestivo), y hasta los 20 estuvo entre altas y bajas con los tratamientos porque: “Debo comer cada dos horas, sino me afecta y bajo muy rápidamente de peso”.

El modelaje y los reinados

Cristina se describe de personalidad tranquila, gustos sencillos al momento de vestir y sin exceso de maquillaje. Entonces... ¿por qué el modelaje? Inició a los 16 poco después del diagnóstico de su afección, pues era una actividad en la que, pese a su estado de salud, sí podía desenvolverse. Actualmente posa para diseñadores o pasarelas.