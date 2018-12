El agua en Durán no es un asunto de grifos

Wilson Flores Pavón, quien estuvo al frente de la Dirección de Planificación del Municipio en la administración del alcalde Dalton Narváez , tiene su punto de vista: “Existe un problema de fondo: intentan resolver esta situación con una obra incompleta. Mientras no aumenten la producción, no habrá agua las 24 horas, los siete días a la semana, como anuncian las autoridades”.

A diferencia de Guayaquil , que consume agua del río cercano, Durán la extrae de pozos profundos a 27,8 kilómetros de distancia. Pero ese no es el problema de las restricciones del servicio en estos días.

Hay quienes aseguran que no son horas, sino que aquel líquido indispensable apenas aparece por minutos. Eso es lo que dice Jorge Arévalo, quien la noche del martes pasado se sumó a la protesta convocada por los vecinos de la urbanización Panorama, quienes angustiados y muertos de sed cerraron por tres horas la carretera Durán-Tambo, que conecta a Guayaquil con el norte del país.

Tener una llave no implica tener agua . Esto está pasando en una ciudad como Durán , que históricamente se acostumbró a vivir con una distribución racionalizada. Si hoy había el servicio, mañana no. Apenas 36 horas a la semana caía el agua cuando se abría el mencionado grifo. En las otras 132 horas, aquel mecanismo era un objeto de lujo, por no llamarlo inservible.

Aclaran que no es un tema politizado, sino la única manera de presionar por un servicio necesario.

Mientras se busca responsables, los moradores de sectores como El Recreo, Panorama, Los Esteros, Barrio Lindo y Abel Gilbert no descartan nuevas movilizaciones.

El presidente del Comité Promejoras de El Recreo, Víctor Hugo Uribe, considera que parte del desabastecimiento se debe a las decenas de tanqueros que se abastecen en el sitio para luego distribuir el tanque a 80 centavos, valor que según los usuarios no se respeta.

“Solo 25.200 metros cúbicos se estaría entregando a la población. Es decir, aun con la obra terminada no se resolverá la crisis del agua”, asevera Pereira.

“Eso no se hizo. Apenas se rehabilitaron los pozos existentes. ¿Qué es esto? Abrir un nuevo pozo junto a los antiguos. No es que se duplica la extracción, solo se cierra uno y se abre el otro”, aclara Pereira.

Posición

Arce: “Se requieren 10 años”

El abastecimiento de agua a Durán es para la alcaldesa Alexandra Arce “su bandera de lucha”.

En el 2016 se comprometió a una cobertura 24/7, sin lograrlo. Ahora Arce calcula que en 10 años se concretará la totalidad del proyecto.

Dice que una de las causas es la falta de planificación de anteriores administraciones. “Iniciamos con nuevos estudios y proyectos, optimizamos los recursos”, recuerda.

Señala que el Gobierno Nacional le aprueba al Municipio 36 millones de dólares.

Arce habla de fases. La primera es garantizar que Durán reciba el agua que produce Chobo, que produce entre 1.400 y 1.500 metros cúbicos por hora.

“Solo llegaban mil metros cúbicos. El resto se quedaba en el camino por las tuberías vetustas y guías clandestinas. Cambiamos la tubería dúctil”, destaca.

Asegura que se repotenciaron los tres reservorios, logrando una capacidad de 22.000 metros cúbicos, que podrían abastecer al cantón durante dos días.

Añade que trabajan en la perforación de otros cuatro pozos en Milagro, que representarán cerca de 2.500 metros cúbicos por hora.

También laboran en redes de distribución, “en las que se han reportado más de mil fugas”.

Pregunta a los candidatos de Durán

¿Qué impide el abastecimiento de agua potable a Durán y qué planes deben ejecutarse para concretar la obra?

Dalton Narváez, candidato de Madera de Guerrero-PSC

La alcaldesa Alexandra Arce no quiere mostrar la situación actual. Además se evidencia una ineficiente administración. También falló la fiscalización, porque desconocemos si hay sanciones para el contratista incumplido. Llevamos más de dos años de prórroga de la obra, cuando en ese entonces Arce anunció el 24/7 de abastecimiento. De lo que conozco, no se hicieron los otros pozos en Chobo y no hay garantías del acueducto traído de China. Estamos hablando de 40 millones de dólares.

Jorge Zambrano, candidato de Sociedad Patriótica

La falta de agua es un problema que viene arrastrando Durán desde hace treinta años, porque no tenemos una mayor captación del líquido para abastecer a todo el cantón. El asunto es que no hay un proyecto completo ni un plan de contingencia, sino sencillos estudios para ir adecuando tuberías. Que las tuberías siempre se revienten es una muestra de incompetencia. El río Babahoyo es la opción, pues tenemos la ventaja de que con la tecnología moderna se puede obtener agua de calidad.

Jhonny Neira, candidato de Democracia Sí

Hay que analizar de manera profunda cuáles son los factores que impiden que Durán cuente con un servicio tan indispensable. Mi propuesta parte por un estudio que determinará costo y tiempo de ejecución de la obra. Debe ser un plan con varias fases y que arrancará con la repotenciación de los pozos de Chobo. La siguiente etapa es la construcción de una planta potabilizadora. La otra fase comprende las redes de distribución, que en algunos tramos hay que reemplazar, además de ampliarse.

José Solís, candidato de Ecuatorianos Unidos

De lo que se conoce, se destinaron 40 millones de dólares para los pozos de Chobo, la construcción del acueducto y el reservorio de Peñón del Río. Ahí quedó. La solución está en la construcción de una planta potabilizadora a orillas del río Babahoyo, que aportará con unos 60.000 metros cúbicos de líquido, y otra a la entrada a Durán para que capte el agua que viene de Chobo. Serán en total 90.000 metros cúbicos diarios de agua, lo que garantizará el servicio para los duraneños durante los próximos 30 años.

Luis Chonillo, candidato por Centro Democrático

La escasez de agua no es un problema reciente. En cada campaña, los candidatos ofrecen una solución. El detalle es que no existe una planificación, tampoco un plan contingente. A ello se suman los intereses creados por ciertos políticos. No podemos tener como único punto de captación a Chobo, sino buscar otro alterno. Además se requiere mejorar las redes de distribución, para evitar el colapso de las mismas, como ocurre hoy. Los trabajos deberán ejecutarse por etapas. El agua potable debe venir acompañada del alcantarillado.

Margarita Patiño, candidata de Justicia Social

Lo primero es solicitar a Contraloría que investigue sobre el destino de los 70 millones de dólares que las últimas administraciones municipales han destinado para agua potable. No concretar el servicio es una muestra de irresponsabilidad técnica y administrativa. Lo que se hizo fue aplicar soluciones parche y nadie habla de una planta potabilizadora. Una de mis propuestas es la ejecución de un plan maestro integral, es decir que involucre agua potable y alcantarillado. El estudio determinará tiempos e inversión.