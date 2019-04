Rápido y preciso

En poco más de tres horas, España contó más de 35 millones de votos, no hubo quejas en la legitimación del recuento por parte de los partidos y el escrutinio se publicaba en tiempo real, décima por décima, en todos los canales: televisión, medios digitales e incluso aplicaciones de celular. Tan difícil no parece ser la tarea cuando el país europeo ha celebrado, en la etapa democrática, solo 14 procesos electorales generales y cuando la población nacional casi triplica a la ecuatoriana. ¿Por qué entonces Ecuador no es capaz de dar a sus electores lo más básico: resultados rápidos y claros? En el gobierno anterior, los cuestionamientos de ilegitimidad se sostenían sobre la omnipotencia de un régimen con influencia en todas las instituciones. En este Ejecutivo, aparentemente libre de aquella sombra, volvió a haber problemas. Esta vez justificados en algo que era tan previsible de calcular para evitar problemas como la infraestructura técnica. Ecuador, entendido como un conjunto de ciudadanos que vive y quiere decidir su futuro en democracia, merece un trato digno a sus electores. La convocatoria del mes pasado debería ser la última -y las autoridades deberían asumirlo como una obligación innegociable- en la que los ecuatorianos miran afuera con envidia por la capacidad de resolver algo tan simple y tan trascendental como contar votos.