Que no le pase a Mocolí

Desde La Puntilla hasta La Aurora (12 kilómetros) no existe una sola área verde con las dimensiones necesarias para ser considerada parque comunitario (espacio arbolado con jardines y praderas para el recreo de una población). Tampoco muelles, pese a que el sector está rodeado por los ríos Daule y Babahoyo. Excepto el Parque Histórico, que resulta insuficiente, no hay en la vía a Samborondón zonas de confluencia de público que no sean centros comerciales.

Las áreas verdes y espacios comunes son indispensables para la salud física y mental de una comunidad. El ritmo de vida actual, la contaminación ambiental, el tráfico y las grandes distancias que se recorren a diario afectan la calidad de vida. Para combatir el estrés de las grandes ciudades, la Unión Europea propone que en ellas los espacios verdes sean primordiales, pues el efecto restaurador de la naturaleza permite a las personas relajarse y superar las preocupaciones. Asimismo, la interacción de la gente en espacios públicos contribuye a la construcción de identidad social, sentido de pertenencia, y desarrollo de la confianza pública y privada, lo que se traduce en una mejor convivencia.

Que no se repita la historia en Mocolí. Y que a Samborondón se le dé una solución. Que alguna autoridad actúe.