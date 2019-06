Piedras en el camino

Ecuador se ha convertido en el país de las deudas pendientes. Son incontables los proyectos detenidos por falta de voluntad política y administrativa, que ya hasta se perdió la cuenta de todos los asuntos de trascendental importancia que permanecen en la percha, a la espera de que un alma voluntariosa se acuerde de ellos. Solo la urgente reconstrucción del famoso puente Sal si puedes, que conecta Guayaquil con la Sierra Central, se ha convertido en una quimera por una serie de problemas contractuales que no encuentran solución. Las obras concebidas para la rehabilitación de centros de salud en Manabí y Esmeraldas están paralizadas, mientras cientos de pacientes esperan atención médica en carpas. Lo mismo ocurre con la población vulnerable, personas que sufren enfermedades catastróficas, maestros y jubilados, quienes no encuentran respuestas a sus necesidades básicas en una clase dirigencial obnubilada por sus propios intereses. Es hora de hacer un análisis sobre el sentido de lo urgente, para que el puente no se desplome por la desidia, provocando una desgracia irreparable, y para que el desarrollo no se detenga por aspectos burocráticos que ponen en peligro el bienestar de los ciudadanos.