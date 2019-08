Oro nacional

El Ecuador ha tenido una jornada gloriosa en su historia deportiva, tras lograr 31 medallas, diez de ellas de oro, durante los últimos Juegos Panamericanos que se realizaron en Perú. El desenvolvimiento de nuestros representantes fue de primer nivel, al registrar marcas exitosas que solo se pudieron lograr con perseverancia y una gran capacidad de trabajo en equipo. Hace mucho tiempo que el país, acostumbrado a tantas malas noticias, no sentía un orgullo descomunal al ver cómo su delegación lograba ubicarse en los primeros lugares del ranking mundial en disciplinas tan disímiles como el atletismo, marcha, pesas, lucha grecorromana, tenis y natación. Sin embargo, no se puede soslayar el hecho de que las diversas instancias deportivas no han logrado superar los serios problemas administrativos de las instituciones encargadas del desarrollo integral del atletismo nacional. Todavía existen cuentas pendientes con aquellos directivos que permitieron que sus delegados acudieran a competencias de alto rendimiento con zapatos viejos, sin apoyo económico para los pasajes y estadía y con entrenadores impagos. La única manera de honrar a quienes dejaron el alma en las pistas es dándole al deporte ecuatoriano la importancia que se merece. Lo demás será solo discurso y politiquería.