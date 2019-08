La visa humanitaria

Entró en vigencia la obligatoriedad de una visa humanitaria para los venezolanos que quieran ingresar al país. La medida se tomó para intentar regular la diáspora provocada por una crisis política y económica sin precedentes en la historia contemporánea, que ha obligado a los ciudadanos a buscar nuevos rumbos para su supervivencia. Sin embargo, en los últimos días se triplicó la entrada de los extranjeros que no contaban con este requerimiento, en vista de que no pudieron realizar el trámite en su país de origen. Según las estadísticas, solo el último viernes se presentaron siete mil venezolanos, cuando la media oscilaba entre mil y mil quinientos. Los datos nos permiten entender la magnitud del problema, ya que un porcentaje de esa población seguramente se quedará en el Ecuador, buscando fuentes de trabajo. Todavía no se ha hecho público un plan de contingencia integral para responder a las necesidades de esta oleada migratoria. Cada día es más evidente la presencia de familias enteras que permanecen en las calles en total indefensión, por lo que la medida no será suficiente para encarar el problema. Es urgente que se emprendan acciones en conjunto con el gobierno de la nación hermana, que no puede, ni debe, ignorar la tragedia. Si no se toma en serio este fenómeno, el colapso podría ser inminente.