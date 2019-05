La reforma laboral

El gobierno se tomará su tiempo para analizar la anunciada reforma laboral, una vez que diversos sectores de los trabajadores han expresado sus dudas acerca de los beneficios que esta tendría en la economía nacional.

Cuando parecía un hecho que el Ejecutivo estaba listo para enviarla a la Asamblea, el régimen prefirió la cautela antes que el conflicto con los directamente afectados por una medida cuyos alcances aún no están claros. Una muestra de que el contenido de la actual propuesta debe depurarse, o al menos discutirse, es la decisión oficial de no incluirla en el paquete de la Ley de Fomento Productivo 2, sino tratarla de manera independiente antes de enviarla a la Asamblea en octubre próximo. La prudencia del régimen da cuenta de que la reforma aún no logra los consensos necesarios, por lo menos en el sector de los trabajadores, y que los cambios podrían ser más radicales de lo que se pensaba. Mientras tanto, los empresarios han respaldado el proyecto, que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener acceso a un financiamiento de más de cuatro mil millones de dólares. Un tema tan trascendental debe garantizar la no precarización de la población económicamente activa y, sobre todo, rescatar a la que aún permanece en la informalidad.